Посторонний мужчина потряс стрингами Куценко

Артист Гоша Куценко рассказал забавный случай из своей жизни. Актер попал в крайне двусмысленную ситуацию.

Курьезный инцидент произошел во время подготовки к спектаклю Ladies Night. "Нам раздали стринги перед прогоном и сказали: "Ребят, померьте, как они одеваются вообще, что это такое". Это – интимный момент. Ну, я их кинул в карман куртки, мы поехали в клуб. И с товарищем мы общались около клуба, и подошла тогда еще милиция, и постучала нам в окно. Нас обыскивали. И вышли, и говорят: "Положите руки на капот". Мы положили", – вспоминал Куценко.

"Вышел милиционер с автоматом, и он узнал меня. Потому, что вышли уже "Мама, не горюй" и "Антикиллер". И он так обрадовался, у него автомат даже так поднялся вверх. И он такой говорит: "Что у вас здесь?". Я говорю: "Где? – он, – В кармане. – Я говорю, – Я не знаю". Он достал и вдруг говорит: "О!". И положил на капот стринги. Говорит: "Что это?". Я говорю: "Ну, это белье. Мы вот выпускаем спектакль". И они вдруг так расстроились все, у этого даже автомат опустился. И они развернулись, ребята, и ушли. И я понял, что нас ждет впереди большая слава!", – рассказал артист на съемках передачи "Однажды…" на телеканале НТВ.

Вместе с Куценко гостями студии стали режиссер Жора Крыжовников и известная актриса Алена Хмельницкая. Артистка призналась, что все детство боролась с комплексами – она никогда не устраивала себя ни внешне, ни внутренне. А после отъезда старшей дочери в Америку актриса напрочь перестала следить за фигурой.

Режиссер Жора Крыжовников, которого на самом деле зовут Андрей Першин, рассказал о начале своей карьеры. Оказывается, 10 лет назад создатель комедии "Горько" режиссировал на НТВ музыкальные и новогодние шоу.