Куценко заявил о криминале в смерти Марьянова

Актер Гоша Куценко высказал свою версию трагической гибели своего коллеги Дмитрия Марьянова. Он уверен, что в смерти артиста есть криминальная составляющая.

По словам Куценко, он тесно общается с вдовой Марьянова Ксенией Бик и знает многие подробности трагедии, которые не были разглашены. Актер подчеркнул, что смерть его коллеги все еще расследуют правоохранительные органы, а потому окончательные выводы делать рано.

Вместе с тем Куценко не исключил, что в трагедии замешан криминал. "Я не могу судить, что случилось с Димой на самом деле. Я знаю внутреннюю правду от родственников и супруги. Думаю, что наверняка есть криминальная составляющая в его смерти. Степень недозволенного и недосмотренного существует!" – подчеркнул актер в интервью газете "Собеседник".

Куценко также подчеркнул, что супруга Марьянова плотно сотрудничает со следствием и уже неоднократно давала показания. По словам артиста, Ксения все еще не может прийти в себя после пережитого горя.

Куценко также подчеркнул, что смерть Марьянова стала потрясением для него и его коллег. "Для нас, безусловно, это большое горе. Мы даже остановили спектакль, в котором вместе играли. Сейчас пока взяли паузу..." – добавил он.