Куценко заявил о криминале в смерти Марьянова
По словам Куценко, он тесно общается с вдовой Марьянова Ксенией Бик и знает многие подробности трагедии, которые не были разглашены. Актер подчеркнул, что смерть его коллеги все еще расследуют правоохранительные органы, а потому окончательные выводы делать рано.
Вместе с тем Куценко не исключил, что в трагедии замешан криминал. "Я не могу судить, что случилось с Димой на самом деле. Я знаю внутреннюю правду от родственников и супруги. Думаю, что наверняка есть криминальная составляющая в его смерти. Степень недозволенного и недосмотренного существует!" – подчеркнул актер в интервью газете "Собеседник".
Куценко также подчеркнул, что супруга Марьянова плотно сотрудничает со следствием и уже неоднократно давала показания. По словам артиста, Ксения все еще не может прийти в себя после пережитого горя.
Куценко также подчеркнул, что смерть Марьянова стала потрясением для него и его коллег. "Для нас, безусловно, это большое горе. Мы даже остановили спектакль, в котором вместе играли. Сейчас пока взяли паузу..." – добавил он.
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