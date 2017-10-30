Куценко о каминг-ауте Спейси: Ну как же так?!

Гоша Куценко высказал свое мнение об известном актере Кевине Спейси, который буквально потряс весь мир своим заявлением, что он предпочитает мужчин. Куценко выразил сожаление относительно этой ситуации, причем сделал это в стихотворной форме.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоша Куценко опубликовал фотоколлаж, на котором запечатлел себя и известного актера Кевина Спейси. В подписи к снимку отечественный артист выложил стихотворение, которое посвятил признанию Кевина в том, что он гомосексуалист.

"Кевин Спейси... Кевин Спейси... Как же так... Ну как же так?!... Ведь такой мужик... Без спеси... И пожалуйста – впросак... Что же это происходит? Если женщин всех Войнштейн, То мальчишек юных портит Кевин! Просто– апогей! На тебе росли же дети... Ты же их добру учил. Кто расставил эти сети?... Кто тебя в них заманил?! Неужели Оскар, Грэмми, Тони, Глобус Золотой– Это парни, а не премии надругались над тобой? Ну зачем? Зачем ты вскрылся? Наши же сидят молчат. Голубком зачем ты взвился, Среди стаи ястребят? Ты же Кевин для нас Спейси, В переводе посмотри – Ты космический! Побрейся, И назад давай беги!" – написал Куценко.

В заключение актер выразил сожаление из-за настоящей сексуальной ориентации Кевина Спейси. "Нет же, совесть разыгралась... Вскрылось женское в тебе... Взяла, с*** и призналась... Нет яиц в "твоем гнезде"! Верил я, что Лев ты Канский – Золотой! Не голубой... Красота по американски.. Черный Кевин– Я не твой... )))))" – завершил свое послание отечественный актер.

Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Окт 30 2017 в 3:39 PDT

В комментариях подписчики согласились с Гошей Куценко, выразив свое сожаление относительно предпочтений Кевина Спейси. "Вот и на одного мужчину меньше 😪😪😪", "Толерантность толерантностью, но все равно грустно...", "О, нет....только не Кевин....", "спасибо вам за постоянство! грустно звучит... но это жизнь", – высказали свое мнение пользователи Сети.