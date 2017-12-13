Одичавшие поклонники сорвали одежду с 70-летней Светланы Томы

Любовь фанатов известной актрисы, звезды кинофильма "Табор уходит в небо" Светланы Томы дошла до крайности. Отдавая подарок своему кумиру, они пытаются ее в буквальном смысле "разорвать на кусочки".

Светлана, которая в свои 70 выглядит очень свежо и гораздо моложе своих лет, рассказала о подобных случаях. Причем, они происходили не только на пике популярности актрисы, но и теперь.

"Я очень много ездила по разным странам с фильмом „Табор уходит в небо“. Это 47 стран. И вот там люди бросались ко мне, рвали мои шали или одежду, в которой я выходила, себе на сувениры. А с себя снимали то, что было на них. Это происходит и по сегодняшний день", – цитирует Тому WomanHit.ru. Но не все поклонники вели себя столь неадекватно.

"У меня была творческая встреча, когда вдруг выбежал из зала мужчина и подарил мне свой музыкальный инструмент — флейту. А бывает, серьги и кольца с себя снимают. Причем, я их отдаю обратно, говорю: „Нет, ну что вы! Ни в коем случае!“ А они: „Нет, возьмите“, – говорит звезда. Она добавила, что людей в этот момент обуревают какие-то невероятные чувства.

Также Светлана Тома призналась, что в одежде предпочитает вещи свободного кроя. "Я не люблю тяжелую одежду. К тому же я сама страшная мерзлячка, мне всегда холодно. И, к счастью, иногда меня согревают фанаты, которые дарят теплые сувениры", – делится актриса. В частности, недавно северяне подарили ей заботливо связанные собственными руками розовые носочки. По словам знаменитости, она их с носит с удовольствием.