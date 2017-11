Королеву похоронят в могиле Гурченко

Поклонники возмущены планами потревожить прах великой актрисы. Она сама вряд ли обрадовалась бы такому соседству.

У актрисы Людмилы Гурченко были очень непростые отношения с родной дочерью Марией Королевой. Маша с четырех месяцев жила у бабушки и дедушки в Харькове. "Я никогда не прощу матери то, что она променяла семью на "ужимки и прыжки", – однажды заявила Королева. – Она поставила работу во главу всего, бросила меня и внучку!" Смерть сына от наркотиков, суд за квартиру с родной матерью – после таких потрясений Королева, как говорили, начала искать утешение в стакане.

А когда знаменитая мать умерла, Королева "болгаркой" взломала дверь в ее квартире, чтобы поскорее получить наследство. И вот теперь, когда Мария Королева умерла, ее тело хотят подхоронить в могилу к знаменитой матери. Адвокат Шoтa Гopгaдзe, который будeт зaнимaтьcя организацией траурных мероприятий, заявил в интервью журналистам: " Я нaмepeн cдeлaть тaк, чтoбы дoчь вeликoй aктpиcы былa пoxopoнeнa pядoм c нeй нa Hoвoдeвичьeм клaдбищe. Haдeюcь, чтo этa cлoжнocть будeт пpeoдoлимa c учeтoм вceнapoднoй любви к вeликoй aктpиce. B этoй cитуaции у нac ecть вce зaкoнныe ocнoвaния, чтoбы дoчь пoкoилacь pядoм c мaмoй".

По словам адвоката, получить разрешение на захоронение на Новодевичьем кладбище очень сложно. По закону использование родственной могилы для повторного погребения допускается не ранее чем через 20 лет после предыдущего захоронения. А Людмила Гурченко умерла в 2011-м. Получается, что похоронить дочь в ее могилу в гробу не получится – Королеву придется кремировать. А уже потом закапывать урну с прахом.

По разным данным, родным Королевой придется выложить в таком случае 45 тысяч рублей за место. Это дешево, если учесть, что за участок на Новодевичьем кладбище порой просят до 5 миллионов. Но официально простым смертным там покоится не полагается.

Новость о том, где будет похоронена Королева, взбесила почитателей Гурченко. "Если она так ненавидела свою мать, то зачем ее подхоранивать рядом с Гурченко? Вы понимаете, что могила Гурченко – это место мемориального упокоения заслуженного деятеля искусств, и это место не предполагает, чтобы нарушали его целостность и неприкосновенность. Почему дочку эту не похоронить рядом с ее сыном Марком, зачем надо тревожить прах великой актрисы и устраивать всю эту шумиху в прессе?", " Родственники хотят ее к славе матери хоть каким-то боком примазать и устроить коммуналку из мемориальной могилы" – справедливо возмущаются поклонники.