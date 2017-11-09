У звезды "Уральских пельменей" сдали нервы из-за больной дочери

Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева не смогла сдержать своего возмущения. Актриса заявила, что из-за частых болезней маленькой дочери она намерена перестать водить ее в детсад, куда родители приводят своих недолеченных детей.

Полный возмущения пост оставила Илана Юрьева на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с маленькой дочкой и ее дедушкой, и сообщила, что больше не будет водить наследницу в детский сад. "В общем решили мы завязать с детским садиком ...😭 хоть и ходили мы туда всего на 3 часа ,так сказать для общения с ровесниками ,и для развивающих занятий (музыка ,рисование ,танцы ,бассейн ,занятия на развитие логики ...и тд) Садик у нас очень хороший и красивый ,и воспитатели мне очень нравились (это нужно постараться) Если бы не одно "Но", – рассказала Илана.

Далее актриса обрушилась с критикой на родителей других детей, которых водят в тот же детский сад. "Ну почему мамочки приводят в сад не долеченных детей🤦🏻‍♀️🤷‍♀️ Почему Вы считаете ,что только Вам срочно нужно заняться своими делами ,а остальным -нет ?! Приходишь в группу ,половина детей кашляет ...🙈...вопрос -"почему пускаете больных детей в сад"?! Ответ – "они не болеют ,у них остаточные ".... – пожаловалась актриса.

Юрьева рассказала о том, что после посещения садика ей пришлось неделями бороться с болезнями маленькой дочки. "В общем проболели мы неделю ,потом вышли в садик на 3 дня ,опять 😷 заболели на 2 недели ...😔 Решили ,что не нужно нам такого "развития" ...будем развиваться дома 🏡" – заключила Юрьева.

Публикация от Илана Юрьева ������ (@ilana7788) Ноя 7 2017 в 11:18 PST

В конце поста актриса задала риторический вопрос. "Хотя ,врачи говорят ,что через болезни -формируется иммунитет у ребенка 👶🏻 Интересно ,а можно его как-то по другому сформировать ,не постоянно болея ?!🤷‍♀️" – вопросила отчаявшаяся актриса.

Отметим, что многочисленные подписчики откликнулись на пост Иланы Юрьевой. В основном, фанаты признали, что у них аналогичные проблемы, но они все равно водят своих детей в садик.