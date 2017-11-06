Канделаки пришла в Кремль в похабном платье

Продюсер Тина Канделаки стала гостем торжественного приема в Кремле в честь Дня народного единства. Пользователи Сети обратили внимание на ее платье, которое сочли излишне откровенным для мероприятия подобного уровня.

Своим ярким образом Тина Канделаки произвела на подписчиков в Instagram двойственное впечатление. Практически все сошлись во мнении, что элегантное черное платье однозначно притягивает к себе взгляды, однако некоторые усомнились, что столь глубокое декольте было уместно на вечере в Кремле.

"Чет, с грудью перебор... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Декольте слишком... Смотри в глазааааa", "И вот это пускают в Кремль!?", "Вот я и говорю только в ночной клуб! Ночные бабочки!", – не могли скрыть своего возмущения комментаторы.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Ноя 4 2017 в 2:26 PDT

Строгие борцы за нравственные ориентиры успели наречь Тину Канделаки легкомысленной дамой, а ее наряд – похабным платьем. Впрочем, судя по фотографиям с вечера, ни сама она, ни окружающие никакого неудобства от глубокого декольте не испытывали.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Ноя 4 2017 в 5:37 PDT

"Я с венчуристами, визионерами, миллиардерами и просто королями диджитал😝🙆", – подписала снимок продюсер. Этому снимку досталось не только за платье Тины Канделаки, но и за ее "ужасную" татуировку.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Ноя 5 2017 в 3:42 PST

Отметим, это не первый раз, когда Тина Канделаки привлекает к себе всеобщее внимание благодаря яркому и неоднозначному наряду. Так, 23 октября в Колонном зале Дома союзов состоялся традиционный Бал дебютанток Tatler. Тина предстала перед гостями в синем платье, имитирующим удлиненный пиджак с оборкой (которая, видимо, должна была изображать юбку). Завершали образ прозрачные черные колготки в мелкий горох и лодочки. Тогда подписчики раскритиковали ее за недостаточно торжественный наряд и поинтересовались, неужели продюсер впопыхах забыла надеть юбку.