Прах Хворостовского привезли в Красноярск

Капсула с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского доставлена в Красноярск. "Теперь будем ждать официальной церемонии захоронения, после того как все вопросы будут урегулированы", – цитирует газета "Известия" исполняющего обязанности министра культуры региона Елену Мироненко. В соответствии с последней волей Хворостовского, часть его праха захоронили в Москве, другую часть предадут земле на его родине, в Красноярске.