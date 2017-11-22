Хворостовского похоронят рядом с Гурченко и Зыкиной

Стало известно, что оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище, передает "Интерфакс". Соответствующее обращение министра культуры России Владимира Мединского поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, рассказал представитель департамента торговли и услуг столицы. Дату и время прощания с певцом в ведомстве не уточнили.
Отметим, место упокоения соответствует последней воле Дмитрия Хворостовского. На Новодевичьем кладбище похоронены такие известные личности, как актриса Людмила Гурченко и певица Людмила Зыкина. Артист умер от рака в 55 лет.
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