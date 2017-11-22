Хворостовского похоронят рядом с Гурченко и Зыкиной

Продолжение: Хворостовский сгорел через два года после смерти брошенной им жены

Стало известно, что оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище, передает "Интерфакс". Соответствующее обращение министра культуры России Владимира Мединского поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, рассказал представитель департамента торговли и услуг столицы. Дату и время прощания с певцом в ведомстве не уточнили.

Отметим, место упокоения соответствует последней воле Дмитрия Хворостовского. На Новодевичьем кладбище похоронены такие известные личности, как актриса Людмила Гурченко и певица Людмила Зыкина. Артист умер от рака в 55 лет.