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Хворостовского похоронят рядом с Гурченко и Зыкиной

Продолжение: Хворостовский сгорел через два года после смерти брошенной им жены
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Стало известно, что оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище, передает "Интерфакс". Соответствующее обращение министра культуры России Владимира Мединского поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, рассказал представитель департамента торговли и услуг столицы. Дату и время прощания с певцом в ведомстве не уточнили.

Отметим, место упокоения соответствует последней воле Дмитрия Хворостовского. На Новодевичьем кладбище похоронены такие известные личности, как актриса Людмила Гурченко и певица Людмила Зыкина. Артист умер от рака в 55 лет. 

22 ноября 2017, 18:23

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