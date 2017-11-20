Лазарева и Хворостовского втянули в грязный скандал

Гендиректора Красноярской краевой филармонии Юлию Кулакову обвинили в растрате по двум уголовным делам. Женщина уже дала признательные показания.

В Красноярском крае разразился скандал, связанный с именами известных артистов. В конце октября следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении заместителя директора местной филармонии Станислава Люмаса и главного юриста учреждения Максима Бондаренко.

Оказалось, что в деле замешана директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова. 16 ноября Следственный отдел УФСБ России по Красноярскому краю возбудил в отношении женщины два уголовных дела по статье "Растрата", передает сайт НГС.НОВОСТИ.

Летом 2015 года по приказу Кулаковой Люмас и Бондаренко оформили своего знакомого как индивидуального предпринимателя и получили доверенность. Этот "бизнесмен" заключил несколько договоров на проведение по завышенной стоимости концертов Дмитрия Хворостовского, Сергея Лазарева и Олега Газманова. Таким образом российские звезды оказались втянутыми в скандал.

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Окт 10 2016 в 7:56 PDT

Осведомленный источник заверил, что наценка доходила до 300%. Сумма похищенного составила почти 12 миллионов. Кулакова 30 октября написала явку с повинной и призналась в участии в мошеннической схеме по хищению денег, принадлежащих филармонии и Министерству культуры Красноярского края.

В свою очередь представитель ФСБ по краю Марина Моисеева отметила, что пока Юлия Кулакова официально находится в должности и в отпуске. Мера пресечения будет избрана ей на следующей неделе.