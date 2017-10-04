От Малинина отвернулись все дети

Журналисты прошерстили биографию прославленного исполнителя Александра Малинина и пришли к выводу, что у артиста весьма непростой характер. Якобы от певца даже отвернулись все дети.

С близкими родственниками у Александра Малинина начали портиться отношения буквально с детства. Так, Александр отрекся от родного отца из-за того, что тот развелся с его матерью. Наговорил гадостей своему сводному брату (сыну отца от второго брака) на одном из телешоу.

Личная жизнь Малинина тоже на протяжении долгого времени не ладилась. Артист состоял в нескольких браках, от которых у него теперь четверо детей. По информации сайта "Комсомольская правда" певец не ладит со всеми своими детьми, кроме Антона, сына своей супруги Эммы от предыдущего брака.

По некоторой информации, Малинин не общается со своим старшим сыном Никитой, который когда-то прославился благодаря "Фабрике звезд", потому что он ушел из группы отца и начал делать свою музыку. Дочь от певицы Ольги Зарубиной Киру Малинин вначале и вовсе не признал. Лишь ДНК-тест подтвердил его отцовство. Кстати, биологический материал для исследования сдавал не сам Александр, а его отец Николай. Артист наотрез отказался участвовать.

Публикация от Nikita Malinin (@nikmalinin) Авг 25 2017 в 8:33 PDT

О том, что в семье певца весьма жесткие порядки, рассказала на одном из ток-шоу некая Людмила Королева, которая нянчила двойняшек Малинина Фрола и Устинью. Людмила рассказала, что ей щедро платили, однако было одно серьезное условие. "Без права сна. График два через два без права сна, – рассказала няня. – Тут уж как хотите".

Зрители в студии пришли в ужас от такого требования. Однако женщина мужественно отработала в семье Малинина. Впрочем, отметила Королева, в свою очередь, выставила требование предоставить ей водителя. "Допустим, если я работаю двое суток без права сна, то будьте любезны (я тогда еще не водила машину) предоставить мне от метро водителя, потому что два часа добираться в этот дом... Это няня приедет вымотанная", – рассказала Людмила, тут же добавив, что Александр предоставил ей на срок работы водителя. Няня отметила, что, конечно, недосып сказывается на самочувствии. "Но кого это волнует?" – задала риторический вопрос няня.