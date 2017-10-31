Переживший домогательства Шепелев: Меня все ненавидели

Дмитрий Шепелев рассказал о своем прошлом. Он сообщил, что его ненавидели, и признался, что, давая интервью, подвергается домогательствам.

Дмитрий Шепелев стал очередным звездным гостем передачи Ивана Урганта. Ваня спросил о том, как начиналась его карьера. По словам Шепелева, он начал работать еще будучи школьником. Он дебютировал на белорусском канале. Причем однажды, как рассказал Дмитрий, камера дала сбой и все лица людей были зелеными. А еще Шепелев признался, что у него были проблемы с одноклассниками. Несмотря на то, что он начал работать на телевидении, это ему не прибавило популярности среди учеников. "Меня все ненавидели", – заявил Шепелев.

Сейчас шоумен ведет ток-шоу на Первом канале "На самом деле", где знаменитости отвечают на самые неудобные вопросы, сидя прикрепленными проводами к детектору лжи. Дмитрий рассказал, что благодаря своей работе научился немного считывать людей. К примеру, при отрицании человек может кивать головой, что выдает его ложь. Да и вообще, очень важно обращать внимание на жесты людей.

Зашла речь и о сыне Шепелева Платоне. По словам Дмитрия, мальчик иногда пытается ему врать. Шоумен не раз говорил ему, что ложь это плохо. В итоге, ведущий придумал свой способ борьбы с враньем сына. "Я всегда это вижу. Придумал самый банальный способ. Раз в месяц, если он слушается папу, хорошо кушает и не врет, то получает большой новый конструктор. Работает!" – рассказал Шепелев.

В ходе беседы Ургант предложил собеседнику пройти детектор, который назвал Лжедмитрием. Иван задавал смешные вопросы, однако не все время. Так, Ургант спросил: "Когда-нибудь ты подвергался домогательствам, когда начинал работу на телевидении?" Шепелев ответил: "Я испытываю это прямо сейчас".

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Окт 30 2017 в 8:13 PDT

Также в ходе прохождения исследования выяснилось, что Дмитрий во сне называл генерального директора Первого канала Константина Эрнста Костей и использовал дружбу с ведущим Юрием Николаевым в корыстных целях.