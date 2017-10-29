Затравленный Галкин ответил на нападки после скандала

Известный юморист Максим Галкин дал достойный отпор критикам в Сети. Артист показал, что практически не отличается от простых россиян.

Ответ на травлю Галкин дал в социальной сети Instagram. Он опубликовал снимок из поезда. Судя по всему, юморист передвигается по стране в скромном вагоне без особых излишеств.

"Инфа для тех, кто беспокоится о моей оторванности от российской действительности – это моё купе, вполне обычное... и да, в плацкарте я тоже немало поездил (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – подписал фотографию артист. Образ аскета на снимке подчеркивает и одежда Галкина: на нем простой тренировочный костюм и футболка.



Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 28 2017 в 10:02 PDT

Многие подписчики поддержали юмориста. "Все нормально Макс, не переживай!" – пишет один из пользователей Сети. "Макс, прекращай оправдываться. Все мы человеки", – вторит ему другой. "Максим наш пацан, народный, мажоры надоели до изжоги" – заявляет третий комментатор.

Напомним, Максим Галкин оказался в центре скандала после публикаций на своей странице в социальной сети Instagram. Артист пошутил по поводу гостиниц для бедных в Тюмени, чем вызвал праведных гнев местных жителей.

Как писали Dni.Ru, комментаторы фактически затравили артиста. "Было бы смешно, если б не было так грустно, видимо переборщили с юмором. Те, кто на вас подписан, большинство останавливаются в подобных отелях", – писали ему пользователи.