Галкин остался без Меньшовой после скандала

Шоумен, телеведущий, юморист Максим Галкин сделал важное сообщение. Он объявил, что теперь некоторые выпуски передачи "Сегодня вечером" будет вести без Юлии Меньшовой.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал короткое видео – анонс нового выпуска передачи "Сегодня вечером". Он посвящен продюсеру Яне Рудковской и ее супругу, прославленному фигуристу, а ныне тренеру Евгению Плющенко. В подписи к публикации Галкин сделал важное заявление. Шоумен оповестил поклонников ток-шоу о том, что остался без своей соведущей Юлии Меньшовой – теперь они будут порознь работать. Однако это не навсегда.

"Некоторые выпуски мы с Юлей Меньшовой будем вести по одному. В этот раз буду я", – сообщил Максим Галкин многочисленным подписчикам. Интересно, что те поприветствовали такое решение руководства телеканала. Большинство фанатов сделали вывод, что Юлия Меньшова не гармонично смотрелась в роли ведущей этой передачи.

"Да, по всей видимости синдром Меньшовой нарастает, как снежный ком, интересно Эрнст заглядывает в инстаграмм Максима, если да, то факт на лицо, ведущий должен остаться один, а не через промежуток, иначе передача потеряет свой смысл, а превратится в просто критику ведущих(щей)", "вообще не нравится как ведет Юля. она не умеет это делать, скучно, нудно, не подходит Вам как соведущая", "Вот и прекрасно. Передача для одного ведущего. Никак не для двоих. А данный выпуск смотреть не буду. Не люблю Рутковскую", "Конечно надо одному вести", "Ну и замечательно, что один! Меньшова не юморист а пытается быть им рядом с вами, и у неё это плохо получается, все время ржет и морщится, и вызывает какую то омерзительную неприязнь, даже как то неловко за неё. Хотя в предыдущих проектах она меня не раздражала. Максим а вы один более раскованно будете себя чувствовать и программа только выиграет!!! Удачи👍🏻😎", "Я так понимаю, это менее болезненный выход из программы Юлии Меньшовой. Показать низкий рейтинг выпусков в ее исполнении", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 26 2017 в 5:46 PDT

Отметим, что о переменах в работе Максима Галкин стало известно после того, как шоумен попал в скандал. Напомним, шумиха поднялась из-за фразы "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!", которую Максиму Галкину на своей странице в соцсети адресовал актер Алексей Панин. Его возмутила шутка Максима о должностях, которые звезды могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. Главой комитета по защите животных и окружающей среды, по мнению юмориста, стал бы Алексей Панин, который ранее оскандалился из-за обнародованного видео, где похожий на актера мужчина занимается сексом с собакой.