Бывшая жена: Таким, как Малинин, нужно изменять больше

Некогда популярная певица Ольга Зарубина стала очередной звездной гостьей шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Артистка рассказала о супружеской жизни с Александром Малининым и его игнорировании их дочери Киры.

Едва появившись в студии передачи "На самом деле", Ольга Зарубина поставила условие, что если появится на съемках Александр Малинин, она встанет и уйдет. Певица рассказала о жизни с артистом: "Мы не расставались, он просто ушел из семьи. Поженились, когда нам было лет по 20. Отношения продлились года два, три. Я, наверное, в него влюбилась, ему нужна была прописка. Он не хотел ребенка, он то приходил, то уходил из дома. Мне тогда казалось, что я смогла бы простить его ради ребенка. Он все время врал".

После развода Зарубина встретила другого мужчину, с которым улетела в Америку. Спустя много лет Ольга попыталась наладить общение дочери и экс-супруга, но ничего не вышло. Даже тест на ДНК, доказавший родство Александра и Киры, не изменил ситуацию. "Я думаю, для него всегда была важна карьера. Дочь не была ему нужна. В последний раз он ее видел, когда Кире было девять месяцев, потом я решила что не стоит ему с ней общаться. Конечно, у меня были другие мужчины. И я считаю, что таким, как Малинин, нужно изменять больше", – заявила Зарубина с ехидной улыбкой.

Кстати, детектор подтвердил, что Ольга изменяла Александру, а еще выяснилось, что певица ревновала его к нынешней жене Эмме и втайне завидовала ей. Интересно, что Зарубина не пыталась опротестовывать заключения детектора, ведя себя нарочито вызывающе и посмеиваясь.

Впрочем, Ольга нашла повод и поплакать. Когда в студии показали отрывок из передачи "Пусть говорят" 2011 года – момент встречи Малинина с дочкой, а потом высказывания его супруги Эммы в адрес внешности Киры ("теперь она хочет, чтобы он принял здоровую большую крупную девочку, которую нам предлагают, в дети..."), Зарубина расплакалась: "Если бы я знала, я бы никогда, никогда, никогда бы не вызвала ее сюда! Это была вообще моя такая большая ошибка!" Затем певица назвала Эмму "монстршей". "Вот она приехала на шоу познакомиться со своим биологическим папашей. После этого человек закрылся, ее просто уничтожили, морально уничтожили", – заявила Зарубина.

Отметим, что на шоу Дмитрия Шепелева Кира не приехала. По словам Зарубиной, она переживает тяжелую депрессию и единственным, кто может ей помочь, является Александр Малинин. Впрочем, после того знаменательного эфира, как сообщила Ольга, Кира заявила, что у ее отца напрочь отсутствует родительский инстинкт. Эфир завершился предложением Дмитрия Шепелева, адресованное Александру Малинину, появиться в студии, чтобы наконец положить конец непониманию и решить все конфликты.