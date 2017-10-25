Волочкова пожаловалась на домогательства

Известная балерина Анастасия Волочкова не раз сталкивалась с домогательствами в своей карьере. Как оказалось, неуместные предложения сексуального характера поступали даже от престарелого чиновника.

Знаменитая танцовщица рассказала, что сотрудник мэрии неназванного города фактически загнал ее в ловушку. По словам Волочковой, госслужащий закрылся с ней в кабинете и начал приставать.

Чиновник предлагал ей квартиру в обмен на расположение. "Я ему сказала на это: "Знаете что, вы меня лучше познакомьте со своим сыном или внуком!" Прошли годы, и я абсолютно не жалею о своих словах", – цитирует Волочкову "Комсомольская правда".

Рассказала балерина и о домогательствах в Большом театре. Эту историю она подробно описывала в своей книге. "Большой человек предлагал мне карьеру через личные взаимоотношения. Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты", – отметила она.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Сен 25 2017 в 10:24 PDT

Напомним, ранее на домогательства пожаловалась ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе. Она заявила, что к ней приставал скандально известный продюсер Харви Вайнштейн.

Как писали Dni.Ru, звезда Голливуда более десяти лет пыталась склонить красавицу из России к приватной встрече. Ему удалось этого добиться во время Венецианского кинофестиваля: он заманил ведущую в свой номер под предлогом обсуждения деловых вопросов. К счастью, Мцитуридзе устоять перед натиском Вайнштейна.