Волочкова пожаловалась на домогательства
Знаменитая танцовщица рассказала, что сотрудник мэрии неназванного города фактически загнал ее в ловушку. По словам Волочковой, госслужащий закрылся с ней в кабинете и начал приставать.
Чиновник предлагал ей квартиру в обмен на расположение. "Я ему сказала на это: "Знаете что, вы меня лучше познакомьте со своим сыном или внуком!" Прошли годы, и я абсолютно не жалею о своих словах", – цитирует Волочкову "Комсомольская правда".
Рассказала балерина и о домогательствах в Большом театре. Эту историю она подробно описывала в своей книге. "Большой человек предлагал мне карьеру через личные взаимоотношения. Ставил меня перед фактом: мол, если я не буду с ним, то останусь без зарплаты", – отметила она.
Напомним, ранее на домогательства пожаловалась ведущая Первого канала Екатерина Мцитуридзе. Она заявила, что к ней приставал скандально известный продюсер Харви Вайнштейн.
Как писали Dni.Ru, звезда Голливуда более десяти лет пыталась склонить красавицу из России к приватной встрече. Ему удалось этого добиться во время Венецианского кинофестиваля: он заманил ведущую в свой номер под предлогом обсуждения деловых вопросов. К счастью, Мцитуридзе устоять перед натиском Вайнштейна.
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