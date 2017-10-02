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Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой

Наталья Водянова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Всемирно известная модель Наталья Водянова вызвала недоверие своим видом у блогера Лены Миро. По мнению интернет-пользовательницы, манекенщица выглядит так, словно у нее страшная болезнь и всякие зависимости.
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Лена Миро выразила свои впечатления от вида модели на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". "Я не знаю, что там происходит в жизни Натальи Водяновой, но выглядит она отвратительно. Не как замызганная мамашка, а как человек, который, на мой взгляд, знает не понаслышке, что такое зависимости. Можно, конечно, возразить, что худоба Натальи – вовсе не наркоманская, а ее землистый цвет лица – модный натюрель или, вообще, результат страшной болезни. И я не отрицаю справедливость этих возражений. Я просто смотрю на фотографии Водяновой (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Миро.

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Далее блогер опубликовала несколько снимков российской модели, на которых та предстает не в самом лучшем виде. Также Миро напомнила подписчикам, что Водянова является учредителем благотворительного фонда в помощь детям с особенностями развития.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

"В голове у меня возникает всего один вопрос: кто и почему доверяет человеку со внешностью Натальи Водяновой решать вопросы детей с особенностями развития? Лично я Водяновой в детских вопросах не доверяю и в ее искренность не верю. Вся деятельность этой модели в отношении больных детей, на мой взгляд, очень дурно пахнет", – заявила Миро.

В комментариях к своему посту Лена добавила, что детские площадки, которые фонд Водяновой строит для детей с особенностями развития, стоят "копейки". "Очковтирательство", – определила Миро. А бывшего мужа Натальи Водяновой блогер назвала гомосексуалистом, сославшись на "очень громкие слухи".

Отметим, что прочие пользователи Сети постарались защитить Наталью от подозрений Лены. Однако, судя по духу обсуждений, им это вряд ли удалось.

Автор: Наталья Аряева2 октября 2017, 13:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Водянова выглядит ровесницей собственных детей

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