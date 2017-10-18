Располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье

Юлия Липницкая выступила в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Прославленная фигуристка вышла в свет в коротком платье и объявила о новой работе.

Вместе с Алиной Кабаевой, Вячеславом Фетисовым и Тиной Канделаки с участниками интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы" пообщалась и Юлия Липницкая. Прославленная спортсменка появилась перед зрителями в черном коротком платье. Тем самым фигуристка продемонстрировала изменившуюся фигуру – после перенесенной анорексии Юлия заметно поправилась и стала выглядеть более здоровой.

Липницкая высказалась о будущем фигурного катания. Она выразила уверенность, что вскоре фигуристы начнут выполнять прыжки в пять оборотов. "Ни для кого не секрет, что самое зрелищное в нашем виде спорта – это прыжки. Скоро будут выполняться пятерные, я не удивлюсь. А ведь пару сезонов назад делали мужчины два-три четверных прыжка, сейчас из восьми прыжковых элементов шесть-семь – четверных, и усложнение не прекращается – ведь уже девочки заходят в четверные, даже маленькие – по 13-14 лет. Конечно, всем им еще предстоит переходный возраст, очень интересно за всем этим наблюдать", – цитирует фигуристку ТАСС.

Отметим, сама Юлия Липницкая недавно объявила об уходе из спорта. Она уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России о завершении карьеры 9 сентября, написав заявление о выходе из состава сборной страны. Однако совсем рвать с этим видом спорта Юлия не намерена. "Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве", – объявила Липницкая.

Напомним, Юлия Липницкая стала знаменитой на весь мир в один миг – когда одержала победу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Фигуристка явно не была готова к обрушившейся на нее популярности, вследствие чего у нее начались проблемы и со здоровьем, и с тренером. В 2016 году у Липницкой развилась анорексия. В январе следующего года фигуристка уехала на лечение в Израиль. К счастью, Юлии удалось справиться с недугом.