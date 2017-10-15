Актер Епифанцев оказался при смерти во время секса

Актер Владимир Епифанцев, известный не только по своим ролям в кино, но и благодаря экстравагантным короткометражкам на своей странице в Instagram, стал ведущим передачи "Как в кино". В программе рассказывают истории людей, которые смогли спастись в экстремальных ситуациях. Актер рассказал о том, когда сам был на волосок от смерти.

Многие пользователи Сети знают Владимира Епифанцева как актера, который не боится шокировать своего зрителя и даже наоборот – стремится его эпатировать. Убедиться в этом помогут короткие ролики, которые он загружает на своей странице в Instagram. Продемонстрировать их на Dni.Ru невозможно по цензурным соображениям. От своего образа актер не отказался, даже рассказывая о новом проекте.

Так, одной из самых опасных ситуаций в своей жизни он назвал участие в некоем "любовном марафоне". "Однажды я занимался сексом двое суток подряд и почувствовал, что вот-вот коньки отброшу. Сердце ныло, голова начала гореть", – цитирует Starhit Епифанцева. По его словам, от неминуемой гибели его спасли хорошие друзья, которые в этот момент делали ему холодные компрессы.

Публикация от Владимир Епифанцев (@vladimirepifantsev69) Сен 16 2017 в 11:17 PDT

Впрочем, нашлось у него время поговорить и о серьезном. Актер признался, что персональным адом для него является жизнь ради зарабатывания денег. Впрочем, тут же он рассказал, что на многие проекты соглашается как раз только из-за гонорара. Так, Епифанцев признался, что однажды пришел на ток-шоу только потому, что ему обещали заплатить. "Кушать хотелось", – объяснил он.

Публикация от Владимир Епифанцев (@vladimirepifantsev69) Авг 1 2017 в 6:11 PDT

"Я не боюсь любой работы. Папа меня этому научил. Когда у отца не было денег, он шел торговать на рынок. Я обычный человек: не общаюсь с какой-то элитой, мои друзья – открытые люди. Однажды работал Дедом Морозом. Мы с женой переодевались в сказочных персонажей, она была Снегурочкой. У нас не было денег", – рассказал актер.

Публикация от Владимир Епифанцев (@vladimirepifantsev69) Июн 24 2017 в 9:13 PDT

Даже говоря о программе "Как в кино", первым делом Владимир Епифанцев упомянул материальную составляющую проекта. "Во-первых, съемки проходили в одном месте, что весьма удобно. Во-вторых, в перерывах между ними вкусно кормили. А в третьих, пообещали гонорар, который меня устроил. Это была серьезная работа", – рассказал он.

Публикация от Владимир Епифанцев (@vladimirepifantsev69) Фев 1 2016 в 3:09 PST

Кроме того, актер занимается собственными проектами. Помимо роликов в Instagram он выпускает сериал для YouTube. Кроме того, ведет работу над проектом "Операция ZS" с Сергеем Пахомовым. "Я занимаюсь психологическим ликбезом в интернете. Если посчитать, то за полгода помог нескольким десяткам людей. Они обращаются с разными вопросами: кого-то не покидают суицидальные мысли, другие страдают от наркозависимости, третьи пытаются разобраться в вопросах любви и секса", – добавил Владимир Епифанцев.