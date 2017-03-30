Епифанцев оправдался за связь с 14-летней девочкой

Владимир Епифанцев рассказал об отношениях с 14-летней девочкой, которая сбежала к нему из Дагестана. По словам артиста, они беседовали исключительно об искусстве.

"Она не жила у меня. Она прилетела ночью: позвонила, сказала, что в Москве. Я ответил, мол, ты офигела. Сказал своим друзьям, ее подружкам. Они ее встретили. Мы позвонили родителям на следующий день, чтобы ее забрали", – сообщил Владимир Епифанцев.

По его словам, рано утром за девочкой явились родственники. "Плакала, рыдала, просила прощения, что подставила меня", – рассказал актер и отметил, что подросток обманывал его. Впервые написав Епифанцеву, школьница солгала о своем возрасте. "Потом со страхом призналась, что ей 14 лет", – пояснил артист.

Интересно, что после этого они продолжили контактировать. "Общались мы с ней исключительно на художественные темы. Я выкладывал ее, так скажем, художественные работы, которая она делала у себя на странице, а также стихи, сценарии. Вот такие у нас отношения. Мы считаем себя близкими друзьями", – цитирует Епифанцева Life.ru.

Девочка рассказывала актеру об издевательствах в семье, но и это оказалось ложью. "Позиционировала родителей как тиранов, злодеев, которые ее спаивают. Говорила, что с 11 лет ей давали водку, но это были выдумки, она извинилась. Родители у нее интеллигентные люди – учителя, юристы. Никто ее не бьет", – заверил Владимир.

Публикация от Владимир Епифанцев (@vladimirepifancev69) Мар 28 2017 в 2:10 PDT

Актер оправдал беглянку. По словам Епифанцева, школьница приехала к нему, потому что хотела защиты и поддержки: "Я единственный ее друг, она во мне нашла отца. Она меня папой называет, а я ее — дочкой".

Информация о том, что 14-летняя жительница Каспийска сбежала из дома, появилась 30 марта. По данным Life.ru, полицейские нашли ее в Москве, в мастерской актера Владимира Епифанцева.