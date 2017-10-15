Репер Гуф потерял сына
Репер Гуф не привык скрывать от общественности подробности личной жизни, поэтому многие его поклонники прекрасно осведомлены о перипетиях в судьбе музыканта. Одними из первых они узнавали о расставаниях и новых влюбленностях артиста, а теперь стали свидетелями настоящей семейной драмы.
Алексей Долматов потерял сына. "Если кто-нибудь из вас встретит этого мальчика на улицах города, передайте ему, что его ищет папа. А лучше выйдите со мной на связь и сообщите о его местонахождении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он на своей странице в Instagram под фотографией ребенка. "Надеюсь, что у него все хорошо)", – добавил он.
Кроме того, музыкант обратился к бывшей жене, Айзе Анохиной. "Айз, спасибо) ууууиииии, ты мудрейшая женщина. Снежному человеку здоровья! 👏🏾", – заключил он.
Теперь поклонники уверены, что девушка ограничивает общение ребенка с отцом и таким экстравагантным способом он пытается рассказать об этом. Многие связывают осложнения в отношении бывших влюбленных с последним треком репера, который он посвятил Айзе Анохиной. В нем он признается бывшей жене в любви, а также обрушивается с оскорблениями на ее нынешнего избранника.
Сейчас девушка проводит много времени на Бали вместе с новым мужем и двумя детьми. Навещает их и сам Гуф. Однако, судя по всему, полностью преодолеть противоречия в отношениях им не удалось.
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