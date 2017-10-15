Репер Гуф потерял сына

Музыкант Алексей Долматов, известный поклонникам своего творчества под сценическим псевдонимом Гуф, рассказал подписчикам своего аккаунта в Instagram о том, что потерял сына. Найти его он надеется с помощью сетевой общественности.

Репер Гуф не привык скрывать от общественности подробности личной жизни, поэтому многие его поклонники прекрасно осведомлены о перипетиях в судьбе музыканта. Одними из первых они узнавали о расставаниях и новых влюбленностях артиста, а теперь стали свидетелями настоящей семейной драмы.

Алексей Долматов потерял сына. "Если кто-нибудь из вас встретит этого мальчика на улицах города, передайте ему, что его ищет папа. А лучше выйдите со мной на связь и сообщите о его местонахождении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он на своей странице в Instagram под фотографией ребенка. "Надеюсь, что у него все хорошо)", – добавил он.

Публикация от @therealguf Окт 14 2017 в 8:19 PDT

Кроме того, музыкант обратился к бывшей жене, Айзе Анохиной. "Айз, спасибо) ууууиииии, ты мудрейшая женщина. Снежному человеку здоровья! 👏🏾", – заключил он.

Публикация от @therealguf Окт 8 2017 в 6:04 PDT

Теперь поклонники уверены, что девушка ограничивает общение ребенка с отцом и таким экстравагантным способом он пытается рассказать об этом. Многие связывают осложнения в отношении бывших влюбленных с последним треком репера, который он посвятил Айзе Анохиной. В нем он признается бывшей жене в любви, а также обрушивается с оскорблениями на ее нынешнего избранника.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Авг 23 2017 в 7:50 PDT

Сейчас девушка проводит много времени на Бали вместе с новым мужем и двумя детьми. Навещает их и сам Гуф. Однако, судя по всему, полностью преодолеть противоречия в отношениях им не удалось.