Звезда "Дома-2" собирает деньги на борьбу с раком

Бывшая участница шоу "Дом-2" Юлия Салибекова обратилась к своим подписчикам за помощью. Девушка просит помочь сестре своей подруги деньгами на борьбу с раком.

Юлия Салибекова рассказла своим подписчикам в Instagram, что сестра ее подруги больна раком и ей требуется дорогостоящая химиотерапия. Необходимо собрать 11 тысяч евро (около 750 тысяч рублей).

"Друзья мои , давайте поможем сестре моей подруги😢 она должна жить, у нее маленькие детки... У кого есть возможность , сколько получится.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.)", – написала Юлия Салибекова. Сама она, по собственному признанию, уже сделал свой вклад в эту сумму.

Публикация от Юлё Салибекова (@salibekova) Окт 13 2017 в 11:17 PDT

Сообщается, что девушка борется с онкологией еще с августа 2016 года. Она уже прошла через несколько операций и химиотерапию. Успехи в борьбе с болезнью есть, однако ей предстоит пройти еще один курс химиотерапии, на который и нужна значительная сумма.

Об этапах противостояния с раком рассказала и сама девушка. "Это фото с моей первой химиотерапии. И практически последнее с волосами", – подписала она снимок из больницы.

Публикация от Elena Golyshkova (@elenagolyh) Окт 11 2017 в 12:29 PDT

"Химиотерапию я прохожу с марта месяца и последнее обследование показало, что лечение проходит успешно но еще необходим второй курс химиотерапии", – рассказала Елена Голышкова. 11 тысяч евро, по ее словам – большая сумма для семейного бюджета. "У нас еще несколько кредитов на оплату первого счета а тут опять....", – призналась она.

