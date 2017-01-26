Звезда "Давай поженимся!": Мой пессимизм растет

Звезда шоу "Первого канала" "Давай поженимся!" Василиса Володина рассказала в интервью о своем беспокойстве из-за нехватки достойных для брака мужчин. Телесвахам становится все сложнее и сложнее помогать людям в поисках второй половинки.

Популярный проект, в котором Лариса Гузеева, Роза Сябитова, Василиса Володина и Тамара Глоба выступают в качестве Купидонов для одиночек и устраивают им личную жизнь, показывают на главном канале страны с 28 июля 2008 года.

За это время Василиса поняла, что далеко не все идет, как задумывалось, и забеспокоилась.

"Когда программа начиналась, я с очень большой надеждой подходила к ее результатам, мне казалось, что каждая женщина может найти своего суженого, что хороших мужчин много. Но с каждым годом мой пессимизм по этому поводу растет", – заявила Володина.

Астролог заметила, что не у всех женщин есть шанс на простое семейное счастье. "Я вынуждена признать, что хороших, достойных для брака мужчин совсем не много. Даже не именно прекрасных мужчин, а просто пригодных, готовых к браку. Так что замужним женщинам стоит ценить своих мужей, ибо встретить достойного мужчину сейчас очень непросто", – дала ценный совет дамам, привыкшим жаловаться на своих благоверных, ведущая "Давай поженимся!".

За девять лет съемок Василиса успела ощутить рутину. "Должна признать, что каждый астрологический тип человека мы видели уже по многу раз. Да, каждый человек уникален, но существуют определенные типажи", – констатировала Володина и добавила, что их всего около 50.

Для астролога передача превратилась в бесконечный "день сурка". "Эффект узнавания уже давно есть: "Ага, ровно с вашей историей, Маша, к нам уже приходили 258 героинь, вы 259-я…" Но все равно у каждого участника своя цель, история, период жизни. Свой индивидуальнейший гороскоп", – цитирует Василису сайт "Теленеделя".

Как писали Dni.Ru, "Первый канал" вызвал переполох в рядах зрителей многочисленными изменениями в сетке вещания. Из прайм-тайма убрали программу "Давай поженимся!"и передвинули ее на менее удобное для работающих россиян время – 17.00.

Для фанатов амурного шоу, не ожидавших изменений, это стало неприятным сюрпризом. Последний (или, как говорят суеверные телевизионщики, крайний) выпуск "Давай поженимся!" многие зрители пропустили не по своей воле и рассердились. Пользователи Сети буквально атаковали аккаунты программы, канала и ведущих гневными комментариями.