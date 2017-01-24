Продюсер Максим Фадеев попал в больницу

Продюсер Максим Фадеев сообщил своим почитателям, что попал в больницу, и поделился фото с койки. Бывший наставник шоу "Голос. Дети" тяжело болен гриппом.

Около недели Фадеев чувствует себя скверно. Однако до последнего знаменитый продюсер продолжал работать, ведь у него большая команда подопечных, которым он сам пишет хиты. Но болезнь отступать не желала. Лекарства не помогали.

"Почти 6 дней с температурой. Будьте осторожней очень тяжелый грипп ходит, – предостерег россиян в Instagram продюсер. – Мне не повезло, я схватил".

К счастью, специалисты приняли необходимые меры и Максим пошел на поправку. "Уже все обошлось. Сейчас как говорят врачи, вирус стал стоек ко всем антибиотикам и нужно быть еще внимательней. Ходите в медицинских масках в метро и общественных местах, – посоветовал Фадеев. – Берегите себя!"

Фото опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 23 2017 в 9:22 PST

К слову, немало звезд шоу-бизнеса подкосил вирус за последние месяцы. Эпидемия гриппа в нашей стране достигла поистине пугающих масштабов. Ежедневно хворь укладывает на больничные койки все новых и новых знаменитостей.

Недавно под капельницей оказалась и королева шансона Елена Ваенга. "Сегодня и послезавтра концерта не будет... Молю Бога, чтоб к Таллину подняли... Грипп. Второй день", – пожаловалась артистка. Ранее из-за вируса в реанимацию попал муж Елены Роман Садырбаев.

сегодня и послезавтра концерта не будет....... молю Бога , что б к таллину подняли......(((((( грипп. 2 ддень Фото опубликовано ElenaVaenga (@vaengaofficial) Янв 8 2017 в 8:59 PST

Еще больше россиян напугал снимок Димы Билана, прикованного к койке. Артист обнародовал свое фото из больницы, где он лежит под капельницей. "Ура-ура бронхит (первый раз так радуюсь недугу) поймали за хвост болезнь, еще немного и перевалило бы в пневмонию !!!!! ... Меры принимаем самые, но говорят лежать надо несколько дней все равно и не рыпаться!" – посетовал в микроблоге исполнитель.

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 15 2016 в 4:08 PST

Вслед за Биланом под капельницей оказалась ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Она стала очередной звездной жертвой вируса, который свирепствует в России. Звезда опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена лежащей на диване с протянутой рукой, в которую вставлена игла капельницы. При этом с грустной Ольгой лежат две ее собаки. Врачи диагностировали у нее острый бронхит.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 19 2016 в 12:25 PST

"Не относитесь халатно к своему здоровью, этот вирус может в секунды сбить с ног, как получилось в моем случае. 😞😞😞Поэтому даже если вы не болеете, принимайте противовирусные препараты пейте больше воды, чая с малиновым вареньем и лимоном, одевайтесь теплее и, самое главное – СОН", – перечислила способы оставаться здоровым ведущая "Дома-2".