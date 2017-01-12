Известный российский актер покалечился в аварии

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В своем микроблоге Антон опубликовал фотографию, на которой запечатлен в шлеме и на костылях. Судя по снимку, он сломал палец на ноге и получил многочисленные ушибы.
Впрочем, артист не унывает. На фотографии, подписанной как "Харизма, харизма, харизма, тебя так манит харизма моя", он задорно улыбается.
"Да, байк – страшная штука, – резюмировал один из подписчиков. – До сих пор удивляюсь, как я за три недели на Самуи, постоянно пьяный, без одной царапины проездил и жил в 1,5 часа от тусовки. Давай, земляк, выздоравливай!"
Другие фолловеры искренне посочувствовали актеру. "Бро, с Новым годом тебя, родной. Я смотрю, ты не ищешь легких путей, выздоравливай", "Антоооон! Ну ты даешь. Теперь пешком, да?", "Много русских там на костылях..." – написали поклонники.
Антон Богданов известен по сериалу "Реальные пацаны". Вместе с Владимиром Селивановым и Станиславом Тляшевым артист создал творческую группу SexPistols, в составе которой они участвовали в шоу Comedy Club (пермский филиал).
Спустя некоторое время Антон и группа SexPistols приняли участие в проекте "Смех без правил". А в 2012 году Богданов снялся в полнометражном фильме "Джентльмены, удачи!", где сыграл одну из главных ролей – бандита по прозвищу Муха.
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