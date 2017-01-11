Молодая жена Ротенберга снялась в пародии на клип "Ленинграда"

Жена бизнесмена и вице-президента Федерации дзюдо России Бориса Ротенберга Карина сделала любимому супругу креативный подарок ко дню рождения. Предпринимателю исполнилось 60 лет. Мать троих детей снялась в пародии на клип группы "Ленинград" на песню "Экспонат".

Видеозапись Карина опубликовала в своем микроблоге. В ролике девушка лежит на татами, с легкостью валит с ног крепких мужчин, прыгает в роскошной шубке, наброшенной поверх кимоно, напевая: "А на татами там устрою я тебе дзюдо, а на татами там покажу я от и до, а на татами там захваты будут как в кино, а на татами там с тебя сорвать бы кимоно".

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"Ребята! На день рождения мужу я сделала подарок, своего рода пародия на клип "Экспонат". Выложить не могу, он длинный, а тут можно лишь одну минуту выкладывать. Вот кусочек "за кадром" для поднятия настроения", – написала Карина.

Видео опубликовано Karina Rotenberg (@rotenberg_karina) Янв 10 2017 в 6:15 PST

Подписчики Карины пришли в восторг от оригинального подарка. "Кариночка, вот это класс. Браво! Идея подарка гениальная", "Вот улыбнуло. Класс!", "Надо в эфир запустить", "Это было нереально смешно", – оставили отзывы фолловеры.

Карина сейчас занимает должность президента Федерации конного спорта столицы РФ. К слову, именно благодаря супруге верховой ездой увлекся и Борис Ротенберг. Пара воспитывает двух шестилетних мальчиков-близнецов.