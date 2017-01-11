Звезда "Моей прекрасной няни" о боевых действиях с внучкой

76-летняя актриса Александра Назарова в одиночку воспитывает восьмилетнюю внучку Сашу. Нередко их общение доходит, по словам звезды сериала "Моя прекрасная няня", до боевых действий.

В жизни Александра Назарова поведала много несчастий: ее первый муж, механик "Мосфильма" Юрий, умер в 37 лет, второго мужа, тезку первого, врача, убили. 41-летнего сына Дмитрия, который связался с дурной компанией, тоже нашли убитым. За единственную внучку Сашу, лишившуюся и отца и матери (которая тоже умерла) и попавшую в детский дом, актрисе пришлось повоевать.

В итоге, сейчас артистка воспитывает одна свою восьмилетнюю внучку. Так, на день рождения Назарова преподнесла девочке ноутбук. "Теперь в школе без него не обойтись. Но сама я ничего не понимаю в компьютерах, решила записаться на курсы, чтобы научиться с ним обращаться, работать с информацией/ Но заводить свои странички, как это делают многие коллеги, в социальных сетях не буду. Бриллиантов и хором у меня нет, так что выкладывать туда нечего. А пиар мне абсолютно не нужен", – сообщила актриса.

Назарова все время вне работы уделяет Саше. "Я в семье за всех! Да, внучка знает, что родители умерли, тоскует, но по ночам в подушку не плачет. Стараюсь сделать все, чтобы она была счастлива. И сама тоже не впадаю в тоску, в негатив. В жизни всякое случается, главное – ни на кого не перекладывать свои проблемы, надо самому с ними разбираться. Нужно много трудиться, ни в коем случае не звездиться и быть требовательным к себе, тогда не будет времени на тоску, переживания. Конечно, и я, бывает, расстраиваюсь, но чаще смеюсь, улыбаюсь, чтобы ни было – я по натуре позитивный человек", – отметила Назарова.

Внучку Александра пытается воспитывать в строгости. "И ремня дать могу, правда, не всегда получается, она бегает так, что не угонишься. Но не за оценки, конечно, а за плохое поведение. Бывает, что внучка и двойки получает, но вот сейчас пятерки пошли, я этому очень радуюсь! Нашла для нее репетитора, который делает с ней уроки, потому что я не успеваю выполнять с ней домашние задания. Да и, честно говоря, она меня как педагога не очень-то воспринимает: пока делаем уроки, у нас и до боевых действий может дойти..." – цитирует актрису "Собеседник".

Внучка заряжает именитую бабушку энергией. "Рядом с ней чувствую в себе задор, иногда хочется попрыгать, побегать, но здоровье не позволяет, возраст все-таки", – призналась актриса, великолепно исполнившая роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня".