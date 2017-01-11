Светлана Светличная высказалась об отъезде из России. Легендарная актриса призналась, что в юности мечтала жить в Париже.

Светлана Светличная, несмотря на солидный возраст, колесит по миру: то она открывает фестиваль, то уже летит в другой конец страны на свой творческий вечер. По словам актрисы, у нее практически нет свободной минуты.

Тем не менее, о съемках в современных фильмах речи не идет. "Мне неинтересно то, о чем сейчас снимают. Включите телевизор – один негатив и одни и те же сюжеты. Людям сейчас необходимы положительные эмоции, а не кто кого бросил, разлюбил, удушил, ограбил и так далее. Не хочу сниматься в таком кино", – заявила Светличная.

Впрочем, из недавних ролей актриса очень ценит работу в картине "Девушка и смерть" Йоса Стеллинга, где Рената Литвинова сыграла проститутку, а Светличная – ее героиню в старости. "Вообще, с возрастом мысли и отношение ко многим вещам изменились. Будучи юной, мечтала жить в Париже, как и любая девушка. А сейчас моя самая большая любовь – это Отечество. Очень рада, что живу именно в России. Никуда не хочу уезжать из нее", – цитирует Светлану Светличную "Собеседник".

Разумеется, зашла речь и о неувядающем внешнем виде артистки. Звезда фильма "Бриллиантовая рука" не делает секрета из того, как ей удается оставаться стройной и привлекательной.

"Секрет в том, что правильно живу. В первую очередь я не злая, а отзывчивая и верующая. На мою долю выпало немало испытаний: похоронила мужа, сына, после чего мое отношение к жизни и многие ценности поменялись. Чтобы быть счастливой, мне не нужно иметь много денег. Деньги, конечно, хорошо. Да, я, как маленькая, могу прыгать от радости, купив новую шляпку или платье. Но для меня важнее радость от простых вещей. Когда вижу улыбку человека в метро, я дарю свою улыбку в ответ. Очень важно, как мы, люди, относимся друг к другу", – заключила Светличная.