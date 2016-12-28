Юрий Шатунов о переезде из Германии в Крым

Недавно появилась информация о том, что Юрий шатунов переезжает из Германии в Крым. Популярный исполнитель прокомментировал информацию о смене места жительства.

Последние 15 лет бывший фронтмен группы ""Ласковый май" Юрий Шатунов живет на две страны – Германию и Россию. Однако недавно появилась информация, что певец в следующем году собирается перебраться на постоянное место жительства в Крым.

Журналисты связались с исполнителем, чтобы уточнить эти сведения. "Это неправда! Никуда переезжать я не собираюсь. У нас умеют удивить. Я иногда о себе узнаю такие вещи, о которых даже и подумать не мог. Раньше близкие переживали, но сейчас уже относятся к новостям обо мне более сдержанно. Я недавно смотрел замечательную передачу, и там была такая фраза: "Если вы смотрите телевизор, значит, вы дезинформированы". Я с этим полностью согласен", – цитирует Юрия Шатунова "Собеседник".

А вот Новый год артист планирует отметить чисто по-русски. "Сейчас мы уже вовсю готовимся к Новому году. Как и во всех русских семьях, встречаем праздник весело: с елкой и желательно с Дедом Морозом. Смотрим телик, напившись до беспамятства", – пошутил певец.

В семье Шатунова есть традиция – в Новый год он не работает. Певец объяснил: "Считаю, что Новый год – единственный праздник, в который нужно обходиться без выступлений. Дети хотят видеть родителей вместе. Большую часть времени я в разъездах, на гастролях, пропускаю почти все семейные праздники. Поэтому хотя бы один раз в году должен быть вместе с семьей".

2016 год оказался для Шатунова очень плодотворным и даже удивительным. В частности, Юрий был поражен, что его нетленные хиты исполнили Сергей Лазарев и Сергей Шнуров. "Я стал осознавать, что перешел из одной категории артистов в другую, когда твои песни уже перепевают. Конечно, это приятно, чего кривить душой? Сегодня услышал, как Сережа Лазарев исполнил кусочек песни "Белые розы". Мне понравилось. Эти артисты не самой низкой величины. Сережа Шнуров – востребованный музыкант, Сережа Лазарев тоже! Но и я не останавливаюсь на достигнутом. Хочу, чтобы следующий, 2017 год получился плодотворным. Хочется хороший альбом записать, постараюсь приложить максимум усилий для этого", – пообещал Юрий Шатунов.