Анне Грачевской откачали жир

Модель и телеведущая похвасталась идеальной фигурой. И занялась лицом.

Анне Грачевской осенью исполнилось 30 лет. Казалось бы, в этом возрасте каждый человек молод и красив без вмешательств извне. Но Анна уже не раз корректировала внешность при помощи пластического хирурга.

На своей странице в социальной сети Грачевская показала, как выглядит после липосакции – операции по откачке лишнего жира. "Мне сделали липосакцию локальных жировых отложений туловища, – рассказала Анна. – Еще остались оттенки, синяки, и до окончательного результата далеко".

Как говорят врачи, если во время операции хирург использовал технику открытого дренирования, когда на раны не накладываются швы, то пациенты могут ожидать спада отечности уже через четыре недели. Если же после вмешательства швы были наложены, то отеки постепенно уменьшаются на протяжении десяти недель. Окончательный результат липосакции, как правило, виден через четыре-шесть месяцев.

Фото опубликовано Анна Грачевская ✔️ (@anna_grachevskaya) Дек 25 2016 в 10:43 PST

Но липосакция – во многом мера для Анны вынужденная. Как писали ранее Dni.Ru, бывшая жена создателя "Ералаша" Бориса Грачевского провела эндопротезирование ягодичной области при помощи имплантатов и собственной жировой ткани. Поэтому перед операцией по увеличению ягодиц Анна Грачевская специально "наедала бока". А потом врач произвел забор жировой ткани из проблемных мест телеведущей. "После мы создали два "кармана" для имплантатов и вставили их туда", – пояснил он.

Фото опубликовано Анна Грачевская ✔️ (@anna_grachevskaya) Дек 26 2016 в 9:48 PST

Подкорректировала Грачевская и лицо. "Начали мы с биоревитализации на суперпрепарате. Папулы уже рассасываются, и лицо начинает сиять, кожа выглядит увлажненной! – уверяет Грачевская. "О боже, она еще и лицо колет", – опять схватится за сердце злостный комментатор. Но, не боясь снова получить порцию "добра", во всей "красе" предстаю пред вами, мои строгие судьи! Картина-натурализм в пупырышках, без фильтров и т. д.".