Любовник впервые о смерти Джорджа Майкла

Любовник Джорджа Майкла Фади Фаваз впервые прокомментировал смерть своего возлюбленного. По словам безутешного мужчины, он никогда не забудет это Рождество и будет всегда скучать.

Фади Фаваз высказался на своей страничке в социальной сети Twitter. Отметим, что мужчина изменил главную фотографию, поместив общее с покойным Джорджем Майклом снимок, а также коротко описал свои чувства, которые его переполняют.

"Это Рождество я никогда не забуду. Когда первое, что я увидел с утра, было тело моего партнера, мирно отошедшего в мир иной в своей постели. Я всегда буду скучать по тебе", – признался безутешный Фади Фаваз.

Напомним, Фади Фаваз и Джордж Майкл начали встречаться в 2011 году. Именно благодаря своему партнеру британский исполнитель смог найти в себе силы побороть различные опасные зависимости и пневмонию, из-за которой даже отменил гастрольный тур.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 26 декабря 2016 г.

Известный британский исполнитель Джордж Майкл был обнаружен мертвым в собственной постели 25 декабря. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель артиста.

Незадолго до смерти Джордж Майкл плохо выглядел. Из-за изнурительной борьбы с зависимостями и, по информации некоторых СМИ, болезнями певец сильно располнел. Некоторые представители СМИ предположили, что виновато в излишнем весе артиста его сердце, которое просто не справлялось со своей работой из-за тромбов. Впрочем, официальный представитель Джорджа Майкла отверг версию о том, что перед смертью певец болел.