Любовник впервые о смерти Джорджа Майкла

Фади Фаваз высказался на своей страничке в социальной сети Twitter. Отметим, что мужчина изменил главную фотографию, поместив общее с покойным Джорджем Майклом снимок, а также коротко описал свои чувства, которые его переполняют.

"Это Рождество я никогда не забуду. Когда первое, что я увидел с утра, было тело моего партнера, мирно отошедшего в мир иной в своей постели. Я всегда буду скучать по тебе", – признался безутешный Фади Фаваз.

Напомним, Фади Фаваз и Джордж Майкл начали встречаться в 2011 году. Именно благодаря своему партнеру британский исполнитель смог найти в себе силы побороть различные опасные зависимости и пневмонию, из-за которой даже отменил гастрольный тур.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx