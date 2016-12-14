Собеседник президента пошалил с Андреевой

Екатерина Андреева радует поклонников искрометными сообщениями в соцсетях. Знаменитая телеведущая рассказала, что собеседник президента едва не сорвал ей эфир своими шалостями.

Ведущая программы "Время" на Первом канале опубликовала фото с маленьким хулиганом, поставившим под угрозу ее работу. По словам Екатерины, это беспрецедентный случай за всю ее успешную карьеру на телевидении.

"Аааа....ребенок в студии! Фффсее...эфир под угрозой срыва.👻👻👻 Впервые в истории малыш ведет со мной программу "Время ". Справился, надо сказать, но потом расшалился и бегали за ним по всей студии👻👻👻(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Андреева.

Оказывается, обаятельному мальчику, в столь юные годы покорившему телевидение, посчастливилось пообщаться с Владимиром Путиным.

"Тимофей Цой – собеседник президента России (обсуждали они столицы мировые), а у нас он новости сообщал и за летающим краном наблюдал. Ура!!! – умникам😜😜 Готовим сюрпризы в программу "Максим-Максим"😜", – заинтриговала Екатерина.

Фото опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Дек 14 2016 в 7:27 PST

Напомним, супруг Аллы Пугачевой ведет юмористическое шоу на Первом канале "МаксимМаксим" с 21 мая 2016 года. Артист регулярно открывает для зрителей двери своего замка уютными субботними вечерами. На съемки во дворец к нему приезжают знаменитости. Шоумен радует гостей уморительными скетчами. "По ходу работы над проектом я принял рекордное количество людей в замке, впервые сел за руль, захватил несколько останкинских студий в отсутствие их хозяев и с кем только не спелся!" – похвастался как-то раз довольный Галкин.