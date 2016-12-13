Зайцев назвал Андрееву обидным словом

Ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева приняла участие в профессиональной фотосессии и между делом рассказала о критике в ее адрес со стороны Вячеслава Зайцева. По словам телезвезды, модельер назвал ее обидным словом.

Андреева поделилась в Instagram забавным видео, которое она сняла в фотостудии по время работы. Там показано, как визажисты ее красили, а стилисты наряжали. С ярким макияжем и в дизайнерской одежде Екатерина превратилась в настоящую диву.

"Наш замечательный модельер Слава Зайцев говорил мне – Катя Вы красивая, но, как манекенщица, Вы колода😂😂😂 Он был абсолютно прав – не мое это, ох, не мое (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)", – призналась в микроблоге самокритичная телеведущая.

Однако фотосессия ей понравилась. "Но... и медведя можно научить танцевать. Супер профи справились. И не надо кричать – снимите это немедленно! Гоша и так снял – он любит свою работу. И я сняла – не мооогу больше стоять на этих каблуках 😬😬😬😂😂😂", – пожаловалась на неудобные шпильки Андреева.

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Дек 12 2016 в 10:38 PST

Примечательно, что если критику Зайцева телеведущая стерпела, то своим подписчикам она спуску не дает. "Нельзя ли хотя бы на время фотосессии как-то "взбодрить" прическу?" – поинтересовалась у Екатерины одна из девушек, которой не понравилась укладка звезды.

"Вы кто? Стилист с мировым именем? – поставила неделикатную даму на место Андреева. – Почему тогда мы о Вас ничего не слышали? Для этой съемки стиль делал человек, который лучше знает, что надо для этой концепции. И главный редактор ему доверяет, а не Вам. Вот интересно, ПОЧЕМУ?😂😂😂 Мы советов от обезличенных аккаунтов с 1 фоткой не слушаем.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂".