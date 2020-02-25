Женские секреты -1 сезон
- Жанр: Мелодрамы
- Год: 2020
- Дата выхода: 25 февраля 2020
- Страна: Украина
- Режиссер: Максим Мехеда
- Сценарист: Мария Бек, Елена Бойко
- Продюсер: Виктор Мирский, Андрей Ризванюк
- Количество серий: 12
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: FILM.UA
- Актёры: Валерия Ланская, Прохор Дубравин, Ирина Гришак, Владислав Никитюк, Людмила Загорская, Малхаз Абуладзе, Эрик Абрамович
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О сериале
Сюжет сериал "Женские секреты" 1 сезон
Сериал "Женские секреты" 1 сезон знакомит зрителя с молодой девушкой Мартой. Она красива, успешна, влюблена в парня, с которым планирует устроить дальнейшую жизнь. Главная героиня работает психологом в престижном колледже, получает солидную заработную плату. И подобная деятельность позволяет ей совершенствоваться как личности. Но однажды к ней приходит отчаявшаяся студентка Юля, которая беременна и планирует в ближайшем будущем избавиться от ненужного ребенка.
Марта помогает несчастной Юлии, вспоминая свои ошибки прошлого. Героиня сериала "Женские секреты" в юности совершила ужасный просчет, из-за чего мучается. Зрители 1 сезона увидят, как психолог пытается уберечь свою студентку от ошибки. Она отправляется к ее отцу, чтобы открыть мужчине истину – он ее единственный родитель, так как мама умерла. И тут неожиданно перед героиней возникает Иван – мужчина, который когда-то был ее первой любовью.
Процесс съемки
Съемки стартовали во второй половине июля 2019 года в Киеве. Журналисты встретили режиссера-постановщика Максиму Мехеда, который после первого удачного кадра вместе со съемочной группой разбил тарелку проекта согласно традиции. Еще тогда он поделился со СМИ информацией, что снимается очень сильная жизненная драма о двух разных девушках, столкнувшихся с одной и той же проблемой.
Актеры и режиссер о сериале
Актриса Валерия Ланская, сыгравшая в 1 сезоне психологу Марту, рассказала о подготовке к роле: "Мне повезло, что в карьере образовался перерыв, и ничего не мешало подготовиться к съемочному процессу. Предстояло воплотить образ психолога, поэтому читала много литературы, говорила с людьми, работающими по специальности, ходила на консультации. Погрузилась в роль, чтобы мой персонаж получился реалистичным".
Кинорежиссер Максим Мехеда рассказал о выборе актеров: "Валерию Ланскую и Прохора Дубравина я знал, поэтому с их кандидатурой проблем не возникло. Основные сложности появились при выборе артистки для роли молодой Юли. Было очень много соискателей. Команда проекта "Женские секреты" решила остановить выбор на Ирине Гришак и не прогадали".
Интересные факты сериал "Женские секреты" 1 сезон
- Актрисе Валерии Ланской пришлось совершить почти 50 перелетов из-за съемок. Она пожаловалась в интервью, что сильно устала и была на грани упадка сил.
- 12-серийный фильм транслировался на телеканале "Россия 1".
- Проект был заказан известной киностудией FILM.UA.
Где смотреть сериал "Женские секреты" 1 сезон
Проект востребован в России. Бесплатно посмотреть его можно в различных онлайн-кинотеатрах и видеохостингах. Вот источники:
Когда новые серии?
Пока о продолжении ничего не говорилось. Зрители посчитали проект завершенным, учитывая концовку 12 серии. Но фанаты телесериала ждут, что однажды создатели расскажут о съемках сиквела.
Смотреть сериал Женские секреты -1 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|25 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|2 серия
|25 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|3 серия
|26 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|26 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|5 серия
|27 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|6 серия
|27 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|2 марта 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|2 марта 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|3 марта 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|3 марта 2020
|Смотреть онлайн
|11 серия
|4 марта 2020
|Смотреть онлайн
|12 серия
|4 марта 2020
|Смотреть онлайн
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