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Сериалы
Женские секреты -1 сезон

Женские секреты -1 сезон

  • Жанр: Мелодрамы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 25 февраля 2020
  • Страна: Украина
  • Режиссер: Максим Мехеда
  • Сценарист: Мария Бек, Елена Бойко
  • Продюсер: Виктор Мирский, Андрей Ризванюк
  • Количество серий: 12
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: FILM.UA
  • Актёры: Валерия Ланская, Прохор Дубравин, Ирина Гришак, Владислав Никитюк, Людмила Загорская, Малхаз Абуладзе, Эрик Абрамович
  •  

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Женские секреты" 1 сезон

Сериал "Женские секреты" 1 сезон знакомит зрителя с молодой девушкой Мартой. Она красива, успешна, влюблена в парня, с которым планирует устроить дальнейшую жизнь. Главная героиня работает психологом в престижном колледже, получает солидную заработную плату. И подобная деятельность позволяет ей совершенствоваться как личности. Но однажды к ней приходит отчаявшаяся студентка Юля, которая беременна и планирует в ближайшем будущем избавиться от ненужного ребенка.

Марта помогает несчастной Юлии, вспоминая свои ошибки прошлого. Героиня сериала "Женские секреты" в юности совершила ужасный просчет, из-за чего мучается. Зрители 1 сезона увидят, как психолог пытается уберечь свою студентку от ошибки. Она отправляется к ее отцу, чтобы открыть мужчине истину – он ее единственный родитель, так как мама умерла. И тут неожиданно перед героиней возникает Иван – мужчина, который когда-то был ее первой любовью.

Процесс съемки

Съемки стартовали во второй половине июля 2019 года в Киеве. Журналисты встретили режиссера-постановщика Максиму Мехеда, который после первого удачного кадра вместе со съемочной группой разбил тарелку проекта согласно традиции. Еще тогда он поделился со СМИ информацией, что снимается очень сильная жизненная драма о двух разных девушках, столкнувшихся с одной и той же проблемой.

Актеры и режиссер о сериале

Актриса Валерия Ланская, сыгравшая в 1 сезоне психологу Марту, рассказала о подготовке к роле: "Мне повезло, что в карьере образовался перерыв, и ничего не мешало подготовиться к съемочному процессу. Предстояло воплотить образ психолога, поэтому читала много литературы, говорила с людьми, работающими по специальности, ходила на консультации. Погрузилась в роль, чтобы мой персонаж получился реалистичным".

Кинорежиссер Максим Мехеда рассказал о выборе актеров: "Валерию Ланскую и Прохора Дубравина я знал, поэтому с их кандидатурой проблем не возникло. Основные сложности появились при выборе артистки для роли молодой Юли. Было очень много соискателей. Команда проекта "Женские секреты" решила остановить выбор на Ирине Гришак и не прогадали".

Интересные факты сериал "Женские секреты" 1 сезон

  • Актрисе Валерии Ланской пришлось совершить почти 50 перелетов из-за съемок. Она пожаловалась в интервью, что сильно устала и была на грани упадка сил.
  • 12-серийный фильм транслировался на телеканале "Россия 1".
  • Проект был заказан известной киностудией FILM.UA.

Где смотреть сериал "Женские секреты" 1 сезон

Проект востребован в России. Бесплатно посмотреть его можно в различных онлайн-кинотеатрах и видеохостингах. Вот источники:

Когда новые серии?

Пока о продолжении ничего не говорилось. Зрители посчитали проект завершенным, учитывая концовку 12 серии. Но фанаты телесериала ждут, что однажды создатели расскажут о съемках сиквела.

Смотреть сериал Женские секреты -1 сезон онлайн

Список серий
1 серия25 февраля 2020Смотреть онлайн
2 серия25 февраля 2020Смотреть онлайн
3 серия26 февраля 2020Смотреть онлайн
4 серия26 февраля 2020Смотреть онлайн
5 серия27 февраля 2020Смотреть онлайн
6 серия27 февраля 2020Смотреть онлайн
7 серия2 марта 2020Смотреть онлайн
8 серия2 марта 2020Смотреть онлайн
9 серия3 марта 2020Смотреть онлайн
10 серия3 марта 2020Смотреть онлайн
11 серия4 марта 2020Смотреть онлайн
12 серия4 марта 2020Смотреть онлайн

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