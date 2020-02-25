Женские секреты -1 сезон

Трейлеры О сериале Смотреть онлайн

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Женские секреты -1 сезон

  • Жанр: Мелодрамы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 25 февраля 2020
  • Страна: Украина
  • Режиссер: Максим Мехеда
  • Сценарист: Мария Бек, Елена Бойко
  • Продюсер: Виктор Мирский, Андрей Ризванюк
  • Количество серий: 12
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: FILM.UA
  • Актёры: Валерия Ланская, Прохор Дубравин, Ирина Гришак, Владислав Никитюк, Людмила Загорская, Малхаз Абуладзе, Эрик Абрамович
  •  

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Женские секреты" 1 сезон

Сериал "Женские секреты" 1 сезон знакомит зрителя с молодой девушкой Мартой. Она красива, успешна, влюблена в парня, с которым планирует устроить дальнейшую жизнь. Главная героиня работает психологом в престижном колледже, получает солидную заработную плату. И подобная деятельность позволяет ей совершенствоваться как личности. Но однажды к ней приходит отчаявшаяся студентка Юля, которая беременна и планирует в ближайшем будущем избавиться от ненужного ребенка.

Марта помогает несчастной Юлии, вспоминая свои ошибки прошлого. Героиня сериала "Женские секреты" в юности совершила ужасный просчет, из-за чего мучается. Зрители 1 сезона увидят, как психолог пытается уберечь свою студентку от ошибки. Она отправляется к ее отцу, чтобы открыть мужчине истину – он ее единственный родитель, так как мама умерла. И тут неожиданно перед героиней возникает Иван – мужчина, который когда-то был ее первой любовью.

Процесс съемки

Съемки стартовали во второй половине июля 2019 года в Киеве. Журналисты встретили режиссера-постановщика Максиму Мехеда, который после первого удачного кадра вместе со съемочной группой разбил тарелку проекта согласно традиции. Еще тогда он поделился со СМИ информацией, что снимается очень сильная жизненная драма о двух разных девушках, столкнувшихся с одной и той же проблемой.

Актеры и режиссер о сериале

Актриса Валерия Ланская, сыгравшая в 1 сезоне психологу Марту, рассказала о подготовке к роле: "Мне повезло, что в карьере образовался перерыв, и ничего не мешало подготовиться к съемочному процессу. Предстояло воплотить образ психолога, поэтому читала много литературы, говорила с людьми, работающими по специальности, ходила на консультации. Погрузилась в роль, чтобы мой персонаж получился реалистичным".

Кинорежиссер Максим Мехеда рассказал о выборе актеров: "Валерию Ланскую и Прохора Дубравина я знал, поэтому с их кандидатурой проблем не возникло. Основные сложности появились при выборе артистки для роли молодой Юли. Было очень много соискателей. Команда проекта "Женские секреты" решила остановить выбор на Ирине Гришак и не прогадали".

Интересные факты сериал "Женские секреты" 1 сезон

  • Актрисе Валерии Ланской пришлось совершить почти 50 перелетов из-за съемок. Она пожаловалась в интервью, что сильно устала и была на грани упадка сил.
  • 12-серийный фильм транслировался на телеканале "Россия 1".
  • Проект был заказан известной киностудией FILM.UA.

Где смотреть сериал "Женские секреты" 1 сезон

Проект востребован в России. Бесплатно посмотреть его можно в различных онлайн-кинотеатрах и видеохостингах. Вот источники:

Когда новые серии?

Пока о продолжении ничего не говорилось. Зрители посчитали проект завершенным, учитывая концовку 12 серии. Но фанаты телесериала ждут, что однажды создатели расскажут о съемках сиквела.

Смотреть сериал Женские секреты -1 сезон онлайн

Список серий
1 серия25 февраля 2020Смотреть онлайн
2 серия25 февраля 2020Смотреть онлайн
3 серия26 февраля 2020Смотреть онлайн
4 серия26 февраля 2020Смотреть онлайн
5 серия27 февраля 2020Смотреть онлайн
6 серия27 февраля 2020Смотреть онлайн
7 серия2 марта 2020Смотреть онлайн
8 серия2 марта 2020Смотреть онлайн
9 серия3 марта 2020Смотреть онлайн
10 серия3 марта 2020Смотреть онлайн
11 серия4 марта 2020Смотреть онлайн
12 серия4 марта 2020Смотреть онлайн

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения