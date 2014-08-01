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Убийство – 4 сезон

  • Жанр: Детективы, Триллеры
  • Год: 2014
  • Дата выхода: 1 августа 2014
  • Страна: Канада, США
  • Режиссер: Эдвард Бьянчи, Николь Кассель, Лодж Керриган, Эд Бьянчи, Грегори Миддлтон
  • Сценарист: Вина Суд, Дэн Новак, Николь Йоркин, Дон Прествич, Шон Уайтселл
  • Количество серий: 6
  • Возрастные ограничения: 18+
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  • Студии/Телеканалы: FOX, Netflix
  • Актёры: Мирей Инос, Юэль Киннаман, Элиас Котеас, Питер Сарсгаард, Грегг Генри, Билл Кэмпбелл, Брент Секстон, Мишель Форбс
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  • Убийство – 4 сезон Убийство – 4 сезон 8.3
    Рейтинг Дни.ру: 8.3
  • Рейтинг IMDb: 8.2

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Убийство" 4 сезон

Сериал "Убийство" 4 сезон вновь возвращает нас к полюбившимся героям – детективам Саре Линден и Стивену Холдеру. После избавления от Скиннера двое опытных сотрудников правоохранительных органов всеми силами стараются скрыть следы преступления, чтобы запутать коллег. Тем временем главные герои получают очередное дело – им необходимо расследовать жестокое преступление, связанное с ликвидацией целого семейства Стенсбери. Впоследствии выясняется, что у каждого члена богатой семьи были свои тайны, которые они тщательно скрывали от близких.

В 4 сезоне дело "Заклинателя" отойдет Реддику. Ему удастся обнаружить кольцо жертвы у дочери пропавшего Скиннера. Это означает, что он и был тем самым Заклинателем, который навел в округе много шороху. Реддик подозревает не просто пропажу, а убийство этого человека. Затем он повстречается с информатором, который представит неопровержимые доказательства того, что преступление совершил кто-то из коллег.

Что было в предыдущих сезонах?

В 1, 2 и 3 сезоне Линден и Холдеру предстояло расследовать сложные дела, которые напрямую переплетены с политикой. Некоторые детективы умудрялись подделывать улики, чтобы изменить ход дела. Коллеги не могли доверять друг другу, у каждого были свои "скелеты в шкафу". Ситуация накалилась до предела, когда Сара и Стивен узнали, что Скиннер замешан в различных убийствах. Главным героям сериала пришлось принять очень трудное решение, которое впоследствии сказалось на их жизни и карьере.

Съемочный процесс

Съемки проходили в 2013 году. Создатели сериала "Убийство" заранее сообщили о том, что проект будет закрыт. Возможно, этому поспособствовали снижающиеся рейтинга – у 4 сезона они были плохими.

Актеры о сериале

Мирей Инос, сыгравшая в "Убийстве" главную героиню Сару, рассказала о своем персонаже: "Детектив Линден – сложный человек, из-за работы она чувствует себя несчастной. Она всегда жертвует личными интересами ради раскрытия преступления. Мне кажется странным, что она систематически закрывается ото всех, в том числе от коллег. Из-за этого психологическое напряжение внутри нее возрастает".

Актер Юэль Киннаман, сыгравший Стивена Холдера в сериале, поделился своим мнением: "Играть детектива непросто. В юности я всегда тяготел скорее к плохим парням, легко мог бы возглавить бандитскую группировку. Никогда не избегал драк, наоборот, когда видел неприятного мне человека, старался ввязаться в конфликт".

Интересные факты сериал "Убийство" 4 сезон

  • Данный киносезон стал последним.
  • Этой части могло и не быть. В 2012 году канал AMC принял решение закрыть телесериал, однако затем съемки возобновились.
  • Последняя часть проекта – ремейк одноименного телесериала, который выходил на экранах в Дании.
  • Проект был номинирован сразу на три награды 1st Critics' Choice Television Awards.

Где смотреть сериал "Убийство 4 сезон"

Проект получил много поклонников. Несмотря на то, что он закрыт уже более 5 лет, многие люди ищут источники, где можно посмотреть серии. Ленту "Убийство" легко можно найти в Сети.

Когда новые серии

В 2014 году вышел последний эпизод. Больше создатели многосерийного фильма не планируют снимать. Даже о спин-оффах нет речи.

Дата выхода

Список серий
1 серия1 августа 2014
2 серия1 августа 2014
3 серия1 августа 2014
4 серия1 августа 2014
5 серия1 августа 2014
6 серия1 августа 2014

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