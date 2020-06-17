Материнство изменило звезду сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасию Стежко

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" осваивается в роли матери. Анастасия Стежко рассказала, как появление дочери Стефании изменило ее.

"Главный навык, который я приобрела с материнством – это гибкость", – призналась знаменитость. Стежко научилась действовать в режиме многозадачности. Теперь звезда сериала "Полицейский с Рублевки" может делать несколько дел одновременно и, что важно, без потери в качестве.

Анастасия поняла, что необходимо просить у близких помощи. Маме младенца необходимо быть спокойной. "Ну, в идеальном мире, во всяком случае", - добавила артистка.

На прогулках с малышом Стежко научилась не брать с собой лишнего. Артистка обходится минимум вещей: телефон, наушники, кошелек и очки. Также знаменитость не выходит из дома без термоса. Не так давно звезда сериала "Полицейский с Рублевки" вывозила дочь за город. Анастасия и тут обошлась парой пеленок, подгузниками, кремом и семенным костюмчиком.

Для поездок в торговый центр и поликлинику Анастасия Стежко приобрела автолюльку, которая трансформируется в переноску и коляску. "Но учитывайте, что в поездки на дальние расстояния она не подходит для совсем маленьких, примерно раз в два часа малыша надо вытаскивать и делать ему массаж", – поделилась опытом звезда сериала "Полицейский с Рублевки".