Материнство изменило звезду сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасию Стежко

"Главный навык, который я приобрела с материнством – это гибкость", – призналась знаменитость. Стежко научилась действовать в режиме многозадачности. Теперь звезда сериала "Полицейский с Рублевки" может делать несколько дел одновременно и, что важно, без потери в качестве.
Анастасия поняла, что необходимо просить у близких помощи. Маме младенца необходимо быть спокойной. "Ну, в идеальном мире, во всяком случае", - добавила артистка.
На прогулках с малышом Стежко научилась не брать с собой лишнего. Артистка обходится минимум вещей: телефон, наушники, кошелек и очки. Также знаменитость не выходит из дома без термоса. Не так давно звезда сериала "Полицейский с Рублевки" вывозила дочь за город. Анастасия и тут обошлась парой пеленок, подгузниками, кремом и семенным костюмчиком.
Для поездок в торговый центр и поликлинику Анастасия Стежко приобрела автолюльку, которая трансформируется в переноску и коляску. "Но учитывайте, что в поездки на дальние расстояния она не подходит для совсем маленьких, примерно раз в два часа малыша надо вытаскивать и делать ему массаж", – поделилась опытом звезда сериала "Полицейский с Рублевки".
Популярные темы форума
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Какое наказание заслужил Ефремов?
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Рыжие самые красивые
Зачем парад победы?
Больные на голову бабы!
Ищу донора