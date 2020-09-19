Александр Петров осуществил заветную мечту

Артист с детства мечтал стать футболистом. Актерская карьера помогла Александру Петрову перевоплотиться в образ знаменитого спортсмена.

Кумир кинолюбителей с ранних лет грезил о том, чтобы выйти на стадион и сыграть в футбол на глазах у огромного количества людей. Ему часто снилось, что он прославленный и маститый спортсмен с замечательными футбольными перспективами. Александру Петрову удалось добиться отличных результатов в профессии актера, поэтому он получил главную роль в фильме Ильи Учителя "Стрельцов" и осуществил детскую мечту.

О легендарном Эдуарде Стрельцове Александру Петрову нередко рассказывал отец, но тогда будущий артист даже не думал, что однажды ему придется в него перевоплотиться в кино. Премьера спортивно-драматического фильма "Стрельцов" состоится 23 сентября 2020 года и у зрителей появится возможность оценить качество актерской игры.

Эдуард Стрельцов был по-настоящему великим футболистом и уникальным человеком. Он попал в сборную СССР еще в 17 лет и через некоторое время смог завоевать золото на Олимпийских играх. Спортсмен быстро стал популярным и знаменитым, готовился выступить на чемпионате мира в Швеции, но его футбольную карьеру разрушило тюремное заключение, которое продлилось 12 лет. Александр Петров постарался передать в кадре трагичную судьбу заслуженного мастера спорта Советского союза.



