Российский мультик "Маша и Медведь" стал самым популярным в мире

Мультик "Маша и Медведь" признали самым просматриваемым на планете. Об этом заявило международного агентство Parrot Analytics.
По данным организации, российский сериал о непоседливой девочке и ее буром друге занял первую строчку рейтинга мультимедийного контента для детей. Оказалось, что в июне и июле 2021 года лента "Маша и Медведь" была самой популярной в мире. Отечественный мультфильм оставил далеко позади зарубежных конкурентов.
Исследования проводились в течение 60 дней. В основу рейтинга легли измерения количества запросов Сети по всему миру и данные изучения десяти тысяч проектов.
Отметим, премьера "Маши и Медведя" состоялась в январе 2009 года. В середине июня создатели сериала анонсировали полнометражную версию истории. Студия Animaccord планирует выпустить ленту к 2025 году.
Кроме того, по мотивам "Маши и Медведя" будут созданы четыре мини-фильма. Они увидят свет до 2024 года.
Представители компании Animaccord отмечают, что новые форматы позволят ввести в шоу дополнительных персонажей, добавить новые сюжетные линии и локации. Например, Машу и Медведя поместят в городскую среду.
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