Стало известно о выходе пятого сезона сериала "Маша и Медведь"

О премьере пятого сезона рассказала представитель группы компаний "Анимаккорд", директор по маркетингу Дарья Катиба. Выход свежих эпизодов запланирован на осень 2020 года.
По словам Катибы, создатели "Маши и Медведя" решили вернуться к основам, поэтому новый сезон будет чем-то похож на первый и второй: юмор, картинка, сюжет – все, за что мультик полюбился зрителям, сообщает ТАСС.
В новой части 26 эпизодов, они будут выходить с периодичностью один раз в месяц-полтора. Продолжительность каждой серии – семь минут.
Отметим, что на данный момент, поклонники "Маши и Медведя" посмотрели только восемь серий четвертой части. Всего в этом, музыкальном сезоне, 13 эпизодов.
Напомним, в прошлом, 2019 году, анимационной картине исполнилось 10 лет. За эти годы мультфильм завоевал популярность практически во всем мире. Сериал "Маша и Медведь" был переведен на 39 языков, его транслируют в более чем 150 странах.
Так, например, недавно стало известно, что первая и вторая часть мультфильма будет показана на центральном телевидении Китая в эфире детского направления вещания. Ранее мультфильм уже был запущен в Поднебесной, однако доступ к нему до этого имели только пользователи медиаприложения Xigua Video.
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