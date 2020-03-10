Китайских детей познакомят с российским мультиком "Маша и Медведь"

Как стало известно, 12 марта первый и второй сезон мультфильма будет транслироваться на Центральном телевидении Китая (CCTV). "Маша и Медведь" появятся в эфире детского направления вещания.
По словам представителя компании Animaccord, которая является правообладателем сериала, ранее мультфильм уже был запущен в Китае. История о маленькой Маше и ее косолапом друге была доступна в популярном медиаприложении Xigua Video.
Добавим, что в 2019 году серия "Маша плюс каша" стала самым просматриваемым мультиком на "Ютуб". Анимационная новелла переведена на 39 языков и транслируется в 150 странах, сообщает ТАСС.
Напомним, в начале февраля 2020-го персонажей российского мультика "Маша и Медведь" заметили на карнавале Bloco Mamãe Eu Quer в Бразилии. Как оказалось, героев отечественного сериала обожают в этой стране. Мероприятие посетили десять тысяч человек. Прямо на улицах Сан-Паулу взрослых и детей развлекали ростовые куклы Маши и Медведя. Повсюду были развешаны изображения героев российского мультфильма.
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