Персонажи российского мультика "Маша и Медведь" дали жару на карнавале в Бразилии

В Сан-Паулу состоялся карнавал Bloco Mamãe Eu Quero. Мероприятие посетили десять тысяч человек.
Дети и взрослые тщательно готовились к фестивалю, который устроили прямо на улицах города. Народ, облаченный в яркие костюмы, танцевал под ритмичную музыку и делал памятные фото. Толпу зрителей развлекали ростовые куклы Маши и Медведя.
"Это было сенсационно!" – написано в инстаграм-аккаунте карнавала.
Отметим, что бразильские ребятишки обожают российский анимационный сериал о непоседливой девочке и ее буром друге. С недавних пор в этой стране есть целые компании, которые специализируются на организации праздников в стиле этого мультика. В любом магазине можно найти какой-нибудь товар с изображением Маши или ее друзей на упаковке.
Добавим, что "Маша и Медведь" единственный русский анимационный фильм, каналы которого на "Ютуб", уже получил четыре бриллиантовые "кнопки", собрав более десяти миллионов подписчиков каждый. На данный момент сериал переведен на 39 языков и транслируется в более чем 150 странах мира.
Добавим, что серия "Маша плюс каша" в 2019 году официально стала самым просматриваемым мультиком на "Ютуб". Эпизод набрал четыре миллиарда просмотров.
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