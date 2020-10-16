Российский сериал вошел в рейтинг лучших проектов в мире

Российская картина пока занимает 72-ю позицию. "Эпидемия" с 7 октября выходит на Netflix. Появление на стриминговой платформе обеспечило картине подъем на полторы тысячи строчек.
Создатели "Эпидемии" рады, что сериал понравился зрителям за рубежом. Отечественные киношники намекнули на возможность выхода второго сезона.
Иностранной аудитории российский проект представлен под названием "To the lake". На Netflix картину можно посмотреть на 12 языках.
Как писали "Дни.ру", ленту режиссера Павла Костомарова стриминговая платформа приобрела за 1,5 миллиона долларов. На данный момент сериал "Эпидемия" – это самый дорогой российский проект купленный Netflix.
Напомним, картина Костомарова снята по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро". В центре сюжета сериала "Эпидемия" герой по имени Сергей. Мужчина живет за городом с новой супругой, однако его чувства к экс-жене все еще не угасли. Параллельно в Москве начинается вспышка некого вируса. Сергей спасает от коварной инфекции бывшую и нынешнюю супругу, а также маленького сына. Персонажи пытаются сбежать из зараженной столицы в Карелию.
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