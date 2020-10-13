Netflix купил российский сериал за рекордную сумму

Стоимость сделки составила 1,5 миллиона долларов. Таким образом "Эпидемия" подвинула с пьедестала картину "Лучше, чем люди", которую ранее сервис приобрел у онлайн-видеосервиса START за миллион долларов.
Премьера сериала "Эпидемия" на Netflix состоялась 7 октября. Картина Павла Костомарова зарубежному зрителю представлена под названием "To the lake". Проект дублирован на 12 языков.
Аудитории лента пришлась по душе. В рейтинге лучших проектов по просмотрам на платформе российская "Эпидемия" заняла четвертое место.
Как писали "Дни.ру", на российский проект уже обратил внимание американский писатель Стивен Кинг. "Король ужасов" оставил небольшой отзыв на "Эпидемию" в личном твиттер-аккаунте. Детище Костомарова литературный деятель назвал "чертовски хорошим сериалом".
Отметим, сценарий проекта "Эпидемия" основан на романе Яны Вагнер "Вонгозеро". Лента рассказывает о появлении в Москве смертельного вируса. Главные герои пытаются сбежать из зараженной столицы в Карелию. Картина Павла Костомарова была снята до начала распространения COVID-19.
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