Перевернут с ног на голову: Стивен Кинг высказался о российском сериале "Эпидемия"

Лента режиссера Павла Костомарова вышла на Netflix 7 ноября. На платформе отечественная "Эпидемия" называется To the lake.

Впечатлениями от российского сериала "король ужасов" Стивен Кинг поделился в "Твиттер". Писатель тезисно охарактеризовал детище Костомарова.

"Эпидемию" литературный деятель назвал "чертовски хорошим сериалом". "1. Там чума. 2. Много снега и холода (Россия, глупец). 3. Все пьют водку", – отметил Кинг, а поле добавил, что ребенок в картине – настоящая "заноза в заднице".

Ленту писатель сравнил со спагетти-вестерном – итальянскими версиями американских вестернов, которые были популярны в 60-х и 70-х годах. Также Стивен Кинг отметил, что иногда сюжет "Эпидемии" перевернут с ног на голову и это вызывает у него вопросы. Тем не менее, в целом, по мнению писателя, картина сделана профессионально.

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know: 1. There's a plague. 2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid). 3. Everybody drinks vodka. 4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.

3 more things to know about TO THE LAKE:

1. Think spaghetti western, only with snow and plague-infested killer Russians.

2. The cinematography is cool. Some stuff is filmed upside-down. Why? Dunno.

3. The kid is still a pain in the ass.