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Дневники вампира – 8 сезон

  • Жанр: Драмы, Фэнтези, Триллеры
  • Год: 2016
  • Дата выхода: 21 октября 2016
  • Страна: США
  • Режиссер: Майкл А. Алловиц, Паскаль Верскурис, Майкл Карасик, Роб Харди
  • Сценарист: Джули Плек, Кевин Уильямсон, Л.Дж. Смит
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Warner Bros. Television
  • Актёры: Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер, Кэт Грэхэм, Кэндис Кинг, Зак Рериг, Майкл Тревино, Нина Добрев, Стивен Р. МакКуин, Мэттью Дэвис
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  • Дневники вампира – 8 сезон Дневники вампира – 8 сезон 7.8
    Рейтинг Дни.ру: 7.8
  • Рейтинг IMDb: 7.7

О сериале

Сюжет сериала "Дневники вампира" 1 сезон

Сериал "Дневники вампира" 8 сезон начинается с момента, когда после неожиданного исчезновения Дэймона и Энзо проходят месяцы. Стефан отчаянно ищет брата, он верует в то, что в ближайшее время родственник будет найден, хотя Бонни скептично настроена к поискам. А тем временем Дэймон в компании Энзо выполняют приказ жуткого монстра, который питается человеческой плотью – неразлучная парочка совершает жестокое убийство.

В 8 сезоне "Дневника вампира" зрители увидят, как Стефан и Бонни найдут все-таки заблудшего парня. Однако тот находится под влиянием монстра и не способен уйти из-под его контроля. Далее в сериале будет показано, как сирена Сибил попытается окончательно подчинить себе разум Энзо. Тогда она проникает в его мысли и узнает о существовании Сары Сальваторе. И тогда она отдает жестокий приказ Дэймону – ликвидировать эту девушку.

Что было в прошлых сезонах?

История начиналась в небольшом городке Мистик Фоллз, где жили брат и сестра Елена и Джереми. На протяжении 6 киносезонов они были главными героями сериала. Однажды узнали о существовании кровососов и даже с некоторыми из них подружились. События "Дневников вампиров" перед 8 частью развивались стремительно: многие персонажи погибали или переходили на сторону зла.

Съемочный процесс

О том, что знаменитый телесериал продлен на 8 сезон, стало известно 11 марта 2016 года. Тогда же начались съемки "Дневника вампира". В июле того года создатели рассказали, что восьмой киносезон станет заключительный и в нем будет 16 эпизодов. Уже осенью состоялась премьера. Зрителей ждал небольшой сюрприз: возвращение Стивена Р. Маккуина и Нины Добрев, которые сыграли брата и сестру Гилбертов.

Актеры о сериале

Пол Уэсли, сыгравший в "Дневнике вампира" Стефана, рассказал журналистам: "Многие считают телесериал романтичной драмой о подростках. Но это, прежде всего, приключенческий проект. Я играю кровососа, который питается человеческой плотью. Мой герой может быть жестоким и расчетливым, а затем неожиданно стать положительным персонажем для зрителей".

Актер Йен Сомерхолдер (Дэймон) рассказал о съемках 8 сезона: "Последняя часть была наиболее непредсказуемой. Когда сценаристы говорили о сюжетных ходах, мы долго не могли поверить, что все так повернется. Моему персонажу приходилось мириться с одиночеством, что для него хоть и было свойственно, но все равно он тяжело переживал отсутствие Елены".

Интересные факты сериал "Дневники вампира" 8 сезон

  • Первую серию финальной части посмотрело менее миллиона человек, что стало своеобразным антирекордом для проекта.
  • Несмотря на противоречивые отзывы критиков, кинопроект получил много престижных наград. В основном Teen Choice Award.
  • Серии сняты по мотивам одноименного романа Л. Дж. Смит.

Где смотреть сериал "Дневники вампира" 8 сезон

Все эпизоды вы можете посмотреть непосредственно в интернете. К вашим услугам многочисленные онлайн-кинотеатры. Вот некоторые варианты:

Когда новые серии

Еще в июле 2016 года было официально объявлено о закрытии проекта. Фанаты могут посмотреть телесериалы "Древние" и "Наследие", которые являются своеобразными сиквелами.

Смотреть сериал Дневники вампира – 8 сезон онлайн

Список серий
1 серия21 октября 2016Смотреть онлайн
2 серия28 октября 2016Смотреть онлайн
3 серия4 ноября 2016Смотреть онлайн
4 серия11 ноября 2016Смотреть онлайн
5 серия18 ноября 2016Смотреть онлайн
6 серия2 декабря 2016Смотреть онлайн
7 серия9 декабря 2016Смотреть онлайн
8 серия13 января 2017Смотреть онлайн
9 серия20 января 2017Смотреть онлайн
10 серия27 января 2017Смотреть онлайн
11 серия3 февраля 2017Смотреть онлайн
12 серия10 февраля 2017Смотреть онлайн
13 серия17 февраля 2017Смотреть онлайн
14 серия24 февраля 2017Смотреть онлайн
15 серия3 марта 2017Смотреть онлайн
16 серия10 марта 2017Смотреть онлайн

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