Дневники вампира – 8 сезон
- Жанр: Драмы, Фэнтези, Триллеры
- Год: 2016
- Дата выхода: 21 октября 2016
- Страна: США
- Режиссер: Майкл А. Алловиц, Паскаль Верскурис, Майкл Карасик, Роб Харди
- Сценарист: Джули Плек, Кевин Уильямсон, Л.Дж. Смит
- Количество серий: 16
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Warner Bros. Television
- Актёры: Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер, Кэт Грэхэм, Кэндис Кинг, Зак Рериг, Майкл Тревино, Нина Добрев, Стивен Р. МакКуин, Мэттью Дэвис
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- Рейтинг Дни.ру: 7.8
- Рейтинг IMDb: 7.7
О сериале
Сюжет сериала "Дневники вампира" 1 сезон
Сериал "Дневники вампира" 8 сезон начинается с момента, когда после неожиданного исчезновения Дэймона и Энзо проходят месяцы. Стефан отчаянно ищет брата, он верует в то, что в ближайшее время родственник будет найден, хотя Бонни скептично настроена к поискам. А тем временем Дэймон в компании Энзо выполняют приказ жуткого монстра, который питается человеческой плотью – неразлучная парочка совершает жестокое убийство.
В 8 сезоне "Дневника вампира" зрители увидят, как Стефан и Бонни найдут все-таки заблудшего парня. Однако тот находится под влиянием монстра и не способен уйти из-под его контроля. Далее в сериале будет показано, как сирена Сибил попытается окончательно подчинить себе разум Энзо. Тогда она проникает в его мысли и узнает о существовании Сары Сальваторе. И тогда она отдает жестокий приказ Дэймону – ликвидировать эту девушку.
Что было в прошлых сезонах?
История начиналась в небольшом городке Мистик Фоллз, где жили брат и сестра Елена и Джереми. На протяжении 6 киносезонов они были главными героями сериала. Однажды узнали о существовании кровососов и даже с некоторыми из них подружились. События "Дневников вампиров" перед 8 частью развивались стремительно: многие персонажи погибали или переходили на сторону зла.
Съемочный процесс
О том, что знаменитый телесериал продлен на 8 сезон, стало известно 11 марта 2016 года. Тогда же начались съемки "Дневника вампира". В июле того года создатели рассказали, что восьмой киносезон станет заключительный и в нем будет 16 эпизодов. Уже осенью состоялась премьера. Зрителей ждал небольшой сюрприз: возвращение Стивена Р. Маккуина и Нины Добрев, которые сыграли брата и сестру Гилбертов.
Актеры о сериале
Пол Уэсли, сыгравший в "Дневнике вампира" Стефана, рассказал журналистам: "Многие считают телесериал романтичной драмой о подростках. Но это, прежде всего, приключенческий проект. Я играю кровососа, который питается человеческой плотью. Мой герой может быть жестоким и расчетливым, а затем неожиданно стать положительным персонажем для зрителей".
Актер Йен Сомерхолдер (Дэймон) рассказал о съемках 8 сезона: "Последняя часть была наиболее непредсказуемой. Когда сценаристы говорили о сюжетных ходах, мы долго не могли поверить, что все так повернется. Моему персонажу приходилось мириться с одиночеством, что для него хоть и было свойственно, но все равно он тяжело переживал отсутствие Елены".
Интересные факты сериал "Дневники вампира" 8 сезон
- Первую серию финальной части посмотрело менее миллиона человек, что стало своеобразным антирекордом для проекта.
- Несмотря на противоречивые отзывы критиков, кинопроект получил много престижных наград. В основном Teen Choice Award.
- Серии сняты по мотивам одноименного романа Л. Дж. Смит.
Где смотреть сериал "Дневники вампира" 8 сезон
Все эпизоды вы можете посмотреть непосредственно в интернете. К вашим услугам многочисленные онлайн-кинотеатры. Вот некоторые варианты:
Когда новые серии
Еще в июле 2016 года было официально объявлено о закрытии проекта. Фанаты могут посмотреть телесериалы "Древние" и "Наследие", которые являются своеобразными сиквелами.
Смотреть сериал Дневники вампира – 8 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|21 октября 2016
|Смотреть онлайн
|2 серия
|28 октября 2016
|Смотреть онлайн
|3 серия
|4 ноября 2016
|Смотреть онлайн
|4 серия
|11 ноября 2016
|Смотреть онлайн
|5 серия
|18 ноября 2016
|Смотреть онлайн
|6 серия
|2 декабря 2016
|Смотреть онлайн
|7 серия
|9 декабря 2016
|Смотреть онлайн
|8 серия
|13 января 2017
|Смотреть онлайн
|9 серия
|20 января 2017
|Смотреть онлайн
|10 серия
|27 января 2017
|Смотреть онлайн
|11 серия
|3 февраля 2017
|Смотреть онлайн
|12 серия
|10 февраля 2017
|Смотреть онлайн
|13 серия
|17 февраля 2017
|Смотреть онлайн
|14 серия
|24 февраля 2017
|Смотреть онлайн
|15 серия
|3 марта 2017
|Смотреть онлайн
|16 серия
|10 марта 2017
|Смотреть онлайн
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