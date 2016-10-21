О сериале

Сюжет сериала "Дневники вампира" 1 сезон

Сериал "Дневники вампира" 8 сезон начинается с момента, когда после неожиданного исчезновения Дэймона и Энзо проходят месяцы. Стефан отчаянно ищет брата, он верует в то, что в ближайшее время родственник будет найден, хотя Бонни скептично настроена к поискам. А тем временем Дэймон в компании Энзо выполняют приказ жуткого монстра, который питается человеческой плотью – неразлучная парочка совершает жестокое убийство.

В 8 сезоне "Дневника вампира" зрители увидят, как Стефан и Бонни найдут все-таки заблудшего парня. Однако тот находится под влиянием монстра и не способен уйти из-под его контроля. Далее в сериале будет показано, как сирена Сибил попытается окончательно подчинить себе разум Энзо. Тогда она проникает в его мысли и узнает о существовании Сары Сальваторе. И тогда она отдает жестокий приказ Дэймону – ликвидировать эту девушку.

Что было в прошлых сезонах?

История начиналась в небольшом городке Мистик Фоллз, где жили брат и сестра Елена и Джереми. На протяжении 6 киносезонов они были главными героями сериала. Однажды узнали о существовании кровососов и даже с некоторыми из них подружились. События "Дневников вампиров" перед 8 частью развивались стремительно: многие персонажи погибали или переходили на сторону зла.

Съемочный процесс

О том, что знаменитый телесериал продлен на 8 сезон, стало известно 11 марта 2016 года. Тогда же начались съемки "Дневника вампира". В июле того года создатели рассказали, что восьмой киносезон станет заключительный и в нем будет 16 эпизодов. Уже осенью состоялась премьера. Зрителей ждал небольшой сюрприз: возвращение Стивена Р. Маккуина и Нины Добрев, которые сыграли брата и сестру Гилбертов.

Актеры о сериале

Пол Уэсли, сыгравший в "Дневнике вампира" Стефана, рассказал журналистам: "Многие считают телесериал романтичной драмой о подростках. Но это, прежде всего, приключенческий проект. Я играю кровососа, который питается человеческой плотью. Мой герой может быть жестоким и расчетливым, а затем неожиданно стать положительным персонажем для зрителей".

Актер Йен Сомерхолдер (Дэймон) рассказал о съемках 8 сезона: "Последняя часть была наиболее непредсказуемой. Когда сценаристы говорили о сюжетных ходах, мы долго не могли поверить, что все так повернется. Моему персонажу приходилось мириться с одиночеством, что для него хоть и было свойственно, но все равно он тяжело переживал отсутствие Елены".

Интересные факты сериал "Дневники вампира" 8 сезон

Первую серию финальной части посмотрело менее миллиона человек, что стало своеобразным антирекордом для проекта.

Несмотря на противоречивые отзывы критиков, кинопроект получил много престижных наград. В основном Teen Choice Award.

Серии сняты по мотивам одноименного романа Л. Дж. Смит.

Где смотреть сериал "Дневники вампира" 8 сезон

Все эпизоды вы можете посмотреть непосредственно в интернете. К вашим услугам многочисленные онлайн-кинотеатры. Вот некоторые варианты:

Когда новые серии

Еще в июле 2016 года было официально объявлено о закрытии проекта. Фанаты могут посмотреть телесериалы "Древние" и "Наследие", которые являются своеобразными сиквелами.