Warner Bros. снимают сериал по роману Лизы Джейн Смит "Запретная игра"

Кинокомпания Warner Bros. заявила о готовности экранизировать роман американского автора Лизы Джейн Смит "Запретная игра". Писательница получила мировую известность благодаря серии книг "Дневники вампира", по которой уже сняли одноименный сериал с Йеном Сомерхолдером и Полом Уесли в главных ролях.

О сериале, в основу которого ляжет роман "Запретная игра", пока известно крайне мало. Шоураннером ленты выступит Грег Берланти. Он известен работами в теленовеллах "Супергерл" и "Флэш". Продюсерами нового проекта выступят Сара Шехтер и Дэвид Мэддена. Поиски сценариста пока ведутся.

Добавим, что серия "Запретная игра" опубликована в 1994 году и состоит из трех книг: "Охотник", "Погоня" и "Убийство". Сюжет романа строится вокруг девушки Дженни. Героиня покупает настольную игру и приносит ее на празднование дня рождения друга Тома. Веселье оборачивается для Дженни и ее приятелей кошмаром. Они становятся заложниками Сумеречного мира игры, их жизни угрожает смертельная опасность. Происходящим управляет некто по имени Джулиан. Именно в него и предстоит влюбиться главной героине.

Книги Лизы Джейн Смит уже экранизировали. С 2009 по 2017 год на экраны выходил сериал "Дневники вампира", основой которого стал одноименный роман американской писательницы. Теленовелла была очень популярна у молодой аудитории. Главная роль девушки по имени Елена досталась артистке Нине Добрев.