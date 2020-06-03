Warner Bros. снимают сериал по роману Лизы Джейн Смит "Запретная игра"

О сериале, в основу которого ляжет роман "Запретная игра", пока известно крайне мало. Шоураннером ленты выступит Грег Берланти. Он известен работами в теленовеллах "Супергерл" и "Флэш". Продюсерами нового проекта выступят Сара Шехтер и Дэвид Мэддена. Поиски сценариста пока ведутся.
Добавим, что серия "Запретная игра" опубликована в 1994 году и состоит из трех книг: "Охотник", "Погоня" и "Убийство". Сюжет романа строится вокруг девушки Дженни. Героиня покупает настольную игру и приносит ее на празднование дня рождения друга Тома. Веселье оборачивается для Дженни и ее приятелей кошмаром. Они становятся заложниками Сумеречного мира игры, их жизни угрожает смертельная опасность. Происходящим управляет некто по имени Джулиан. Именно в него и предстоит влюбиться главной героине.
Книги Лизы Джейн Смит уже экранизировали. С 2009 по 2017 год на экраны выходил сериал "Дневники вампира", основой которого стал одноименный роман американской писательницы. Теленовелла была очень популярна у молодой аудитории. Главная роль девушки по имени Елена досталась артистке Нине Добрев.
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