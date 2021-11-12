Стало известно о трагедии в семье звезды "Дневников вампира": двойное убийство

Исполнительница роли Бонни Беннет в сериале "Дневники вампира" утаила потерю.

В семье звезды сериала "Дневники вампира" Кэт Грэм случилось большое горе. Актриса потеряла старшего брата, 48-летнего Якова Йехуду.

Ночью в дверь апартаментов Якова Йехуды постучался неизвестный. Мужчина заявил, что случайно повредил машину Якова на стоянке. Незнакомец, брат актрисы и его друг Майкл Киссельбург, который тоже находился в квартире, спустились на парковку, чтобы проверить авто.

На стоянке Яков и Майкл были застрелены. Полицейские уверены, что преступники планировали ограбление, которое закончилось смертью двоих мужчин.

Стражи порядка уже арестовали подозреваемых — Брайана Оди и Джошуа Бивенса. Им предъявили обвинения в вооруженном ограблении и двойном убийстве.

Инцидент произошел в американском городе Феникс. Яков Йехуда и его друг скончались еще 25 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Американским СМИ удалось выяснить, что Кэт Грэм присутствовала на похоронах старшего брата. Тогда трагедию в семье звезда "Дневников вампира" утаила от поклонников. О потере близкого актриса в соцсетях не сообщала.

Напомним, 32-летняя Катерина Александра Грэм, более известная как Кэт Грэм, родилась в Швейцарии, однако выроста в США. Отец актрисы – либериец, по профессии журналист. Мама знаменитости, Наташа, – еврейка с русскими и польскими корнями. Кэт Грэм была очень привязана к единоутробному брату Якову Йехуде несмотря на то, что росли они в разных странах. Родственник знаменитости ранние годы провел в Тель-Авиве.