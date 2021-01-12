Звезда сериала "Дневники вампира" вызвала омерзение странной выходкой

Звезда сериала "Дневники вампира" напомнила о себе странной выходкой. Поклонники считают, что 32-летняя Нина Добрев перебрала с алкоголем.

Канадская актриса болгарского происхождения получила популярность в России в 2009 году после выхода на экраны сериала "Дневники вампира". В картине Нина Добрев сыграла сразу двух персонажей – обычную девушку Елену Гилберт и 500-летнего вампира Кэтрин Пирс.

Участие в "Дневниках вампира" закрепило за Ниной образ нежной, скромной красавицы с хорошими манерами. Между тем свежий пост актрисы в соцсетях показал, что Добрев далеко не тихоня.

В "Сторис" актрисы в "Инстаграм" появилось фото, которое шокировало фанатов. В кадре звезда сериала "Дневники вампира" сидит на корточках со спущенными штанами. Знаменитость справляет малую нужду на безлюдной, заснеженной дороге. "Когда ты в пути, ты в пути по полной", – подписала снимок Нина Добрев.

Публикация звезды сериала "Дневники вампира" шокировала поклонников. Фанаты пришли к выводу, что Нина Добрев была нетрезва, когда выставляла на всеобщее обозрение кадры с прогулки. У некоторых вид знаменитости с голым задом вызвал омерзение, других пользователей Сети выходка Нины рассмешила. Спустя время, актриса удалила провокационный снимок, но было уже поздно – кадр уже разошелся в Сети.