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Гигантские долги и подорванное здоровье: вусмерть измотанного актера "Дневников вампира" жена вытащила со дна

Гигантские долги и подорванное здоровье: вусмерть измотанного актера "Дневников вампира" жена вытащила со дна

Звезда сериала "Дневники вампира" оказалась по уши в долгах. Выпутаться из передряги артисту Йену Сомерхолдеру помогла жена.
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Лента о братьях Стефане и Дэймоне Сальваторе сделала Йена Сомерхолдера популярным во всем мире. Также "Дневники вампира" принесли артисту приличный капитал, которым он решил распорядиться с умом. Сомерхолдер уговорил продюсеров проекта открыть продакшн-компанию.

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Первое время дело звезды "Дневников вампира" шло как по маслу. Артист вкладывал собственные средства в развитие фирмы, брал кредиты на свое имя, выступал поручителем. Однако со временем в компании Йена начались проблемы. Сомерхолдер оказался в должниках. Кредиторы требовали у знаменитости восьмизначную сумму. По словам актера, он стал жертвой нечистых на руку клиентов и мошенничества внутри компании.

Оказавшись на дне долговой ямы Сомерхолдер не опустил руки. Артист стал больше времени посвящать работе. Совмещая несколько проектов одновременно Йен подорвал здоровье. Звезду сериала "Дневники вампира" госпитализировали четырежды за два года.

Когда Йен Сомерхолдер измотался вусмерть, за дело взялась его супруга – звезда фильмов "Сумерки" Никки Рид. Актриса отстранила любимого от дел, и сама села за стол переговоров. "Она не захотела видеть, как ее муж разрушает свое тело, разум и дух", – поделился актер "Дневников вампира". Рид два года работала, чтобы вытащить Сомерхолдера из беды.

Никки Рид выплатила долги Йена Сомерхолдера. Сегодня актер занимается производством алкоголя. Как писали "Дни.ру", на этом поприще его партнером является еще одна звезда сериала о кровососущих Пол Уэсли.

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Фото: Kento Nara/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 15:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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