Совсем не изменились: трогательное воссоединение звезд "Дневников вампира" взорвало Сеть

Американский сериал "Дневники вампира" выходил на экраны с сентября 2009 года по март 2017-го. Актрисы Нина Добрев и Кэт Грэхэм сыграли в теленовелле лучших подруг Елену Гилберт и Бонни Беннет.
На днях актриса Нина Добрев переполошила фанатов "Дневников вампиров" необычной публикацией в "Инстаграм". Артистка опубликовала в "Сторис" видео, на котором предстает в компании Кэт Грэхэм. Оказывается, звезды сериала об упырях провели воскресный день вместе.
Перед тем как Грэхэм появилась в кадре Добрев немного поинтриговала зрителей. "Могу ли я сломать Интернет?" А потом я подумала: "Да, я могу сломать Интернет", – сказала Нина.
Кэт призналась, что очень любит коллегу по сериалу "Дневники вампира". Грэхэм нежно поцеловала подругу в лоб.
Поклонники обрадовались тому, что исполнительницы ролей Елены и Бони продолжают дружить и после финала сериала. Воссоединение Добрев и Грэхэм растрогало некоторых фанатов. "О боже, я плачу, мы слишком долго этого ждали", – писали интернет-пользователи. Также в комментариях отметили, что актрисы "Дневников вампиров" совсем не изменились внешне.
Напомним, в 2015 году актриса Нина Добрев покинула сериал "Дневники вампира". Позднее артистка призналась, что оставила теленовеллу из-за усталости. Артистка играла сразу двух персонажей Елену Гилберт и ее бессмертного двойника Кэтрин Пирс, поэтому сильно вымоталась. В 2017-м Нина вернулась в теленовеллу, чтобы поучаствовать в съемках финала.
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